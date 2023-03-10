新聞眼／台推復航釋善意 對沖蔡英文訪美後座力

兩岸恢復航點10+13 資料來源：交通部、陸委會

上月初，北京 主動拋出期許優先恢復廣州等16個兩岸直航點的訴求，陸委會昨天終於「接招」。這是繼金馬小三通「專案」後，蔡政府再出手推動兩岸恢復交流，試圖奪回兩岸關係主動權，同時也藉此「善意」，對沖蔡英文總統下月出訪可能形成的後座力。

蔡政府開放兩岸直航點的決定，除了有疫情放緩的客觀因素外，也與台灣政黨、民間團體和旅遊業者頻頻與對岸進行交流壓力有關。相形之下，手握「公權力」的蔡政府，反而有遭到「邊緣化」的疑慮。

陸委會昨天宣布開放兩岸直航點，其實也是蔡政府的既定方向。2月2日，蔡總統在出席台商春節活動時就強調，「推動疫後健康有序的交流，也是鞏固兩岸和平穩定發展的重要基礎」。令各界好奇的是，為何選在這個時間點？

大陸當局現正召開「全國兩會 」，今年又逢五年一度的「換屆年」，儘管大陸對台最高決策掌握在中共 總書記習近平手上，但對岸時值由中共政治局常委李強率領的新國務院團隊將上路之際，兩岸關係若能進一步緩和，民間交流更加全面，台海局勢迎來春風，對兩岸當局都是加分，蔡政府也能取得一定的主動權。

例如陸委會昨天雖然釋出開放直航點的善意，但也強調，開放陸客赴台旅遊的關鍵點，仍在於北京解除陸客赴台自由行、團客禁令。言下之意，台方已把直航點增多，「陸客赴台」這顆球，該由北京當局來處理了。

蔡政府藉由開放航點緩和兩岸關係，或許還有另一層考慮，即希望這股台海「暖流」有助於對沖蔡總統預計下月出訪過境美國所造成的後座力。

今年清明節是4月5日，正是蔡總統出訪的月份，如果兩岸關係的和緩能延續到4月，或許對台海穩定更有幫助。陸方雖然尚未「解禁」陸客赴台，但對陸委會昨天的宣布，大陸國台辦卻隱約有正面肯定的味道，這是蔡政府執政以來兩岸當局罕見的一次交手。