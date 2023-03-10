僑委會將辦4僑宴 證實蔡英文過境美 王建煊：抱美大腿會完蛋

蔡英文將於4月初訪問瓜地馬拉和貝里斯，並將訪問加州和紐約。(路透)

外媒報導，美國聯邦眾議院議長麥卡錫證實今年將在加州會見蔡英文總統。僑委會委員長徐佳青昨說，僑委會將舉辦四場僑宴，但地點尚未完全確定，美東確定在紐約，美西可能在洛杉磯。雖然總統府及外交部均未證實蔡總統將出訪，但徐佳青的說法形同間接證實，蔡總統此次出訪將過境美國。

本報系聯合報報導，美國國務院 發言人普萊斯8日表示，台灣高層官員過境美國，符合美國長期的一個中國政策，與美台強健的非官方關係，不是新鮮事。普萊斯也說，沒聽說國務院官員要會見蔡總統的計畫。

國民黨立委陳以信昨在立院質詢，蔡英文總統將訪美，僑委會是否接到命令舉辦僑宴？徐佳青表示，前天確實有收到相關訊息。陳以信追問是否隨行，徐回答「是」，目前已有初步草案。

外交部昨表示，總統出訪及過境安排依慣例進行，將在定案後適時向外界說明；對於北京 向美方提出嚴正交涉，外交部強調，北京無權對台灣與各國交往指指點點。

前副總統呂秀蓮昨表示，北京當局現在陷入很大矛盾，雖指兩岸問題是中國內政問題，但每一次都在國際場合提台灣問題；她建議中方應該到台灣來，聽聽台灣民意，了解台灣人在想什麼。

台北中國時報報導，甫宣布投入2024年總統大選的監察院前院長王建煊昨表示，美國對台灣友善很贊成，但不能因此抱著美國大腿，台灣會完蛋的，現在這些總統候選人，都要到美國拜拜，但美國賣很多武器給台灣，現在又要把彈藥庫放到台灣，那台灣算什麼？一定會很淒慘，美國完全在利用台灣。

王建煊指出，美國對台灣一直以來都不錯，但今天狀況不同，美國完全在利用台灣，賣很多武器給台灣，現在又要賣1億8000萬美金的布雷系統，還要把彈藥庫儲存在台灣，「戰爭一發生我們先爆炸」。

王建煊說，若他當選，就會跟大陸談判，和平談判問題不大，只要能夠和平統一，台灣還是可維持自由民主制度，一切照台灣的做法都可以，但如果沒有和平統一，怕最後大陸打你一巴掌、統一了，就沒得談了。

他還說，透過談判的方式，能爭取到很多利益，可以開放陸商到台灣投資 ，除了少數項目外，鼓勵到台灣投資，台灣經濟也能發達起來。