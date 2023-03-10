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黑白集／美中積極孵「台積電」 台灣只剩殘骸?

黑白集
美中積極打造屬於自己的台積電。(本報資料照片)
美中積極打造屬於自己的台積電。(本報資料照片)

世事如浮雲，下述場景未必不能想像：中國與美國都有一個「台積電」，但台灣沒有！大陸正在開兩會，政協委員陳軍提了個案子，想將北京中關村變成另一個竹科。若真做了，中關村能否孵出一個中國版台積電？

陳軍是台灣人，對竹科過往應知之甚詳。她建議，中共不妨借鏡竹科4大經驗，在中關村複製竹科奇蹟。談起人才培育時，她還特地高舉「工研院模式」，果然是巷仔內的。

問題不在於點子，中關村當年就是對標矽谷成立的。它的周遭，就有北大、清華、中科院，人才不比台灣的台清交少，缺的只是學習曲線。如今大陸半導體重鎮是上海與深圳，北京現在才起步，稍微嫌遲。

可怕的是決心。大陸頻遭美國制裁後，便立志要搞出一個中國版台積電不可，不論它的名字叫什麼。而此際，美國也企圖將台積電變為美積電，或乾脆讓英特爾吃掉它。

神奇的是，民進黨更負豪情，對毀掉正版台積電簡直捨我其誰。讓台積電自費赴美還附贈人才也就罷了，更生猛的是，為了迎合美國，它既買了布雷車，又熱心當美軍彈藥庫，彷彿為晶圓廠突然像北溪那般被炸光預寫了劇本！

北京眼裡，台積電就是華人的，若非正品保不住，幹嘛去搞複製品？萬一美中都有了Ｘ積電，而台灣只剩殘骸，蔣經國地下有知，也會潸然落淚吧？(轉載自聯合報)

台積電 北京 矽谷

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