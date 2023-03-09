黑白集／美友台法案 好意或包藏禍心

美國要求把放在日、韓、菲的軍火彈藥集中移存台灣，邱國正承認確有此事，兩國正在磋商。這項發展，顯示美國要把台灣變成「刺蝟島」、「巨大軍火庫」的傳聞不假，正一步步具體化。然而，當一個國家願意把自己變成「軍火庫」，人民要如何想像和平生活？巴爾幹被稱為「歐洲火藥庫」，是光榮的標誌嗎？

「美軍彈藥移儲台灣」計畫，來自美國去年通過的《國防授權法》。該法案授權美國政府在未來五年可提供台灣100億美元無償軍援，其條件，是台灣必須每年增加國防預算 ，也包括美軍彈藥移放台灣在內，美其名為「增加台灣備戰準備」。至於這些軍火彈藥未來是供台軍或美軍使用，軍方仍語焉不詳。

美國近兩年通過不少「友台法案」，都是這類「貌似好意」卻「包藏禍心」的作為。表面上是提供無償援助，實質上卻是要台灣增加對美軍購，甚至把台灣不斷推向戰火。這樣一個法案，每年20億美元就能「買斷」台灣的國家自主權，逼著台灣變成東亞軍火庫，然後美軍也許會重新在台駐紮。大家都能接受嗎？

美國《晶片法案》也一樣，表面上提供企業投資 補助，但台積電 在美設廠的成本卻極高昂。美國商務部最近更要求，接受補助的企業，必須上繳多餘的利益。

對貌似友台的法案，要提高警覺！