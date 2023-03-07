秦剛強硬談台海 學者：阻美「台灣問題非中國內政化」

秦剛在回應台灣問題時，拿出1982年制定的憲法。（取材自央視）

中國外交部長秦剛 7日出席「兩會外長記者會」，就美中台在台海局勢，搬出八二憲法、反分裂國家法強勢回應，政治大學外交系副教授黃奎博認為，中國將拿出更多「硬手段」針對外部勢力干預，阻止美國將「台灣問題非中國內政化」成為一種新常態；國策研究院資深顧問陳文甲示警，中共 除了和統、武統兩手準備，也強化法統，須警惕接下來可能就武統台灣立法。

政治大學外交系副教授黃奎博受訪分析，秦剛此次涉台回應，首先企圖在法理上反駁美國對台灣問題的各種干涉，強調北京作為於法有據，將之無限上綱到憲法；其次，在烏克蘭問題上凸顯美國的「雙標」；最後，回到過去論述，希望美國按「三個聯合公報」處理台灣問題，反對台獨。

黃奎博認為，美國國務卿布林肯日前表示，台海危機非「中國內政」，是秦剛做出相對強硬回應的主因，這刺痛到了中國的敏感神經。

他說，就陸方立場，只要美國不支持一中一台、台獨，其涉台作為就是可控的，但現在美國、台灣將大選，美國所謂的「對華鷹派」動作不斷，中國要防止美國將「台灣問題非中國內政化」成為一種新常態，衝擊兩岸的政治定位，並強化中共促統、文攻武嚇的正當性。

國策研究院資深顧問、開南大學國家與區域發展研究中心主任陳文甲示警，為反美國等外部勢力介入台海，除和統、武統兩手準備，中共也強化「法統」，此次秦剛特意拿出中共1982年制定的八二憲法，強調統一是神聖職責、外國無權干涉，觀察中國2005年制定「反分裂國家法」、2015年「國家安全法」，2020年突襲式在兩會通過「港版國安法」的邏輯，很可能對台在某種程度上，參照香港問題辦理。

陳文甲說，須警惕此次「全國兩會 」，或近一段期間，中國推進有關「武統法」的立法，來確保當美日等外部勢力介入時，中國採取武統手段的合法性跟合理性。他認為，中國不會畫出所謂的統一時間點，但是會以條件論劃出紅線，例如近日討論的美軍彈藥放台灣。

面對中國強化反外部干涉，黃奎博認為，過去中國的硬手段，重點在反台獨，如今將更多的放在反外部干涉，未來台灣在國際參與上，可能面臨更大的困難。至於中共要如何守得更緊，就必須廣結善緣，包括繼續推動一帶一路、參與國際合作，或利用如對立陶宛挺台時，採殺雞儆猴的手段，防止一些本來在台灣問題上立場觀望的國家有所鬆動。

陳文甲指出，中國進一步強化法統，政府應及早因應，讓台灣問題變成國際問題，強調主權獨立，不適用中國法律，並更緊密的與美日等國際友人合作，共同因應中共可能對台採取的一切手段。