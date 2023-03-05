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柯文哲4/8訪美 美中台關係將提強國等距

記者林縉明／台北5日電
民眾黨主席柯文哲4日出席2023年音樂與潮流鞋市集，和現場民眾玩遊戲。圖為柯對於高單價的運動鞋，顯露出驚訝表情。(記者曾吉松／攝影)
民眾黨主席柯文哲4日出席2023年音樂與潮流鞋市集，和現場民眾玩遊戲。圖為柯對於高單價的運動鞋，顯露出驚訝表情。(記者曾吉松／攝影)

民眾黨主席柯文哲訪美時間底定，預計4月8日出發，4月28日從休士頓搭機返回台灣，此行預計到訪華府、紐約、波士頓、休士頓等城市。民眾黨秘書長周台竹證實，柯文哲訪美，將安排國務院、國安會及美國參眾議院議員交流等行程。柯將透過此次訪美，說明自己「兩岸和平、台灣自主」、「強國等距」的外交及兩岸政策。

過去有意參選總統的候選人，「來美面試」成為必備行程，原本傳出柯文哲可能會在4月10日率團訪美，負責規畫柯文哲訪美行的周台竹表示，柯文哲會在4月8日出訪，預計停留3周。

柯文哲此次訪美，最受矚目的就是兩岸論述及對美態度，據悉相關論述已定稿，柯將提出「兩岸和平、台灣自主」說法，針對美中台關係定調「強國等距」論述。

行程安排方面，將會以美東為起點，預計先到紐約，再去華府、波士頓、接著飛往美西，其中，華府預計停留五天，將是柯美國行的重點。另外，柯也將前往波士頓、華府、休士頓等地，會安排國務院、國安會及美方議員交流，目前正在進行最後確認。

據指出，柯文哲將透過此次訪美接觸國務院、參眾議院議員，說明自己的政策。此外柯也會拜訪僑界、產業界爭取支持，並訪問智庫蒐集意見。

柯文哲訪美隨行成員除周台竹、台北市政府前副市長黃珊珊等人外，民眾黨不分區立委也將陪同，由於正值立法院開議期間，立委難以全程陪同訪團行動，預計將採取分段輪流方式，詳細方案尚未敲定。

柯文哲 華府 國務院

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