自家人也炸鍋…綠委轟粗糙 全民動員修法政院喊卡

國防部預告修正「全民防衛動員準備法」，引發「娃娃兵」爭議，連執政黨立委都砲轟國防部溝通粗糙。(記者曾原信／攝影)

國防部 預告修正「全民防衛動員準備法」惹爭議，事前連執政黨立委都不知情，民進黨 立委林靜儀直言，這次修法溝通非常糟；行政院副院長鄭文燦昨表示，全動法草案會暫時留在國防部。輿論認為，國防部的立場內外失據，連執政黨立委都炸鍋，這已經不是藍綠攻防的問題，而是蔡政府離民心愈來愈遠的結果。

民進黨立法院黨團總召柯建銘昨急邀國防部官員與黨籍立委「溝通」，據轉述，會議砲聲隆隆，多位立委抨擊國防部未善盡溝通責任，「粗糙手法令人費解」，質疑全動法修法層面涉及多個部會，國防部卻在二二八連假前以「突襲式」方式預告修法，連執政黨立委都沒有拿到修法條文，整個過程充滿瑕疵。

與會立委說，全動法造成外界諸多誤解，國防部僅透過制式新聞稿對外澄清，例如修法內容中的媒體動員是在總統發布緊急命令後才會啟動，國防部卻連簡單的對外溝通都做不好，全動法修法有必要性，但沒有急迫性，導致被在野黨炒作。

行政院代理發言人羅秉成說，這次修法是立於國家安全考量；行政院長陳建仁指出，在不修法的情形下，有不切合實際的部分應該調整，這是可理性討論的議題，扭曲成「把學生推上戰場、製造戰爭恐懼」，都是沒有必要的。

退輔會主委馮世寬昨說，他支持全動法的啟動，大家來研討，研討後變成真正適合於戰時與平時使用的版本；其次，他要告訴老百姓，假如國家沒有這樣的準備，國恆亡，平時就應有充分準備，才能達到不怕敵人來襲，準備好才能有以待之。

對於執政黨立委砲轟國防部，立法院國民黨 團總召曾銘宗說，全動法修法是由國安會找國防部一起討論，政策指導一定經國安系統有結論後才啟動，執行方向都已確定，他不認為蔡政府會說停就停，民進黨只是在「帶風向」，之後還是會推動。他也說，修法方案中，學生造名冊讓家長擔心會變「娃娃兵」，另外說要管制媒體，違反言論跟新聞自由，有違憲之虞，國民黨一定反對到底。

蔡英文總統三年前獲得壓倒性年輕選票成功連任，如今卻接連在兵役政策把青年族群愈推愈遠。