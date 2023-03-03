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日媒賣國假新聞 藍委酸：怎麼不關3天

台灣新聞組╱台北3日電

日本經濟新聞報導聲稱國軍九成退役軍人曾赴陸提供中共情報，總統府、外交部、退輔會昨都表達高度遺憾，批評相關報導扭曲、汙衊退役軍官，應予譴責；外交部並要求駐日本代表處應要該報鄭重澄清。退輔主委馮世寬更駁斥，這項報導是「胡說八道」。

本報系聯合報報導，經濟新聞報導指稱，高達九成的台灣軍官退役後前往大陸，以提供國軍情報換取金錢，質疑台灣國軍保家衛國忠誠度。總統府發言人林聿禪表示，該報導引用不明消息來源，在未加以詳實查證之下，即以聳動標題進行不平衡的報導，對奉公守法、捍衛國家的現役和退役國軍並不公平。總統府表達高度遺憾，並呼籲媒體應善盡查證責任。

針對日媒報導馮世寬表示，確有退伍軍人到大陸旅遊、打球、作團體活動，「是有這麼回事」，但他質疑這是中共反情報、反宣傳手法，中共也有高級退役將領赴台的事例。馮世寬說，他為這項報導難以成眠，痛斥「胡說八道」、「放他媽個屁」，馮世寬還表示，希望媒體將他批評這項報導的「髒話」翻譯出去，他願承受後果。

台北中國時報報導，國民黨立委王鴻薇大酸，外媒所報導的消息明顯是假新聞，政府不是說假新聞要關三天，為何沒有動作？她說，日前針對美國華府主持人在Twitter上揭露美國總統拜登「毀滅台灣」談話，外交部立馬迫不急待澄清，為何對日本經濟新聞的回應慢半拍？

國民黨立委江啟臣也表示，報導中的數字很離譜，日本大媒體為什麼沒有求證台灣官方，報導內容完全沒看到國防部或國安相關單位對此事的回應和澄清。他痛批，這是嚴重侮辱退伍軍人，蔡政府應該表達嚴正抗議，否則對於現役國軍和退伍軍人如何交代。

日本 中共 國民黨

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