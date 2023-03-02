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日媒：國軍充斥外省人 馮世寬駁斥：放屁

台灣新聞組╱台北2日電
有日媒報導「國軍充斥太多外省人」，馮爆粗口批評「放屁」。(記者胡經周／攝影)
有日媒報導「國軍充斥太多外省人」，馮爆粗口批評「放屁」。(記者胡經周／攝影)

有日媒報導聲稱國軍九成退役軍人當了中共間諜，退輔會主委馮世寬今在立法院表示，這項報導是「胡說八道」；聽聞報導中指稱「國軍充斥太多外省人」，馮爆粗口批評「放他媽的屁！」

立法院外交及國防委員會今上午邀請退輔會主委馮世寬報告業務概況，並備質詢。他在會前受訪作出上開表示。而美媒有報導表示，台採購F-16C/D新機即將交機，美方說台方招募飛行員有困難，馮世寬則表示，不要聽美國人的，聽我們空軍司令的。

日本經濟新聞報導，若中國解放軍真要攻台，負責防守台灣的國軍恐怕會「禍起蕭牆」，主因就是台灣的共諜太多，蔡英文總統迄今無法掌握軍隊，甚至指國軍許多高官仍由父母來自中國大陸的「外省人」控制。對此，退輔會主委馮世寬2日受訪被問及此事怒轟，「放他媽的屁」。

日本經濟新聞以「台灣未知的真面目」為題，從2月28日起連載系列專題，首篇報導中有軍方消息人士指出，高達九成的台灣軍官退役後前往中國大陸，以提供國軍情報換取金錢，腐敗已成為常態，「台灣目前最大的問題就是國軍中有很多協助中國的間諜」。報導還指出，擁有17萬人的台灣軍隊，軍官等幹部仍以「外省人」居多，懷疑這樣的情況下，是否真能和中國做戰。

日本經濟新聞報導引發國防部的強烈反彈，痛批該報導「憑空杜撰」未經查證就以聳動標題「汙衊國軍官兵氣節、分化部隊團結」，要求媒體報導前應善盡客觀查證責任，否則無助於區域和平穩定。國軍「為中華民國生存發展而戰」、「為台澎金馬百姓安全福祉而戰」，全體官兵捍衛自由民主、守護家園決心始終不變。

針對共諜案，國防部指出，早有發現中共慣用退役者接觸現役者，也早已策訂相關防範辦法，並要求各級落實宣教，同時結合肅諜專案清查和自清表白問卷，深入調查高風險對象，限制接密及汰除等措施。

國防部說，台軍在反情報教育方面，運用莒光日電視教學等多元管道，提高官兵安全警覺，並配合國安聯防機制，強化檢肅敵方間諜能量，近年偵破敵諜案件，也多為官兵主動檢舉，顯示國軍反制敵人滲透已扎根基層、展露成效。

國防部 間諜 日本

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