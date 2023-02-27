美最新民調：解放軍若犯台 支持制裁北京多於派地面部隊

美軍本月在肯亞參加軍演。（歐新社）

美國民調 機構「拉斯穆森報告」（Rasmussen Reports）日前公布其2月13至15日針對美國潛在選民所做的最新民調，900名受訪者就一旦台灣遭中國入侵回答相關問題，結果46％反對美國派地面部隊協防台灣，42％贊成；支持美國為此對中國實施經濟制裁的比率最高，達79％。

這次電話民調的正負誤差在3個百分點。在前述支持制裁中國的79％受訪者中，選擇「強烈」（strongly）支持制裁的達60％；僅12％選擇即使解放軍 犯台，仍反對美方制裁中國，9％回答「不確定」。

若解放軍犯台，42％受訪者支持美國派地面部隊協防台灣，46％反對。如果以美國兩大黨的政黨傾向區分，共和黨的受訪者中，有40％支持美國在台灣動用地面部隊，民主黨有51％，中間選民為38％。

另以軍種區分，63％支持美國派空軍協防台灣，24％連派空軍也反對，13％回答不確定。

64％支持美國派海軍協防台灣，23％連派海軍也反對，選擇不確定的同樣是13％。

「歐亞時報」認為，前述回答反映出美國社會現況，亦即對戰爭的厭惡。大多數潛在選民（美國公民雖有選舉權，但必須登記後才有投票資格）雖支持以軍事介入方式挺台，但未必包括動用地面部隊，較限於派軍機和軍艦，而非美國大兵。

類似反戰情緒亦曾在美國出兵伊拉克與阿富汗 時，對美國社會產生強烈影響。當時有很顯著比率的美國民眾，反對這兩場後來被部分人士稱為「無止盡戰爭」的戰事。截至2021年7月，共計4431名美軍官兵在伊拉克戰爭中喪生，在阿富汗死亡的美軍人員則有2402名。

儘管美國民主黨及共和黨均對北京抱持強硬立場，但倘若解放軍犯台，美國民眾顯然傾向以經濟制裁等方式回應，而非介入戰事造成美國子弟兵傷亡。

該報導也提到，這體現了「先進已開發國家」與「開發中國家」對戰爭來臨時，民意特有的差異。前者通常人力資源有限，但財力雄厚。然而，由於中國是個擁有先進軍隊和美國並駕齊驅的競爭對手，不只美國，和中國作戰的任何國家皆必須投入巨大的人力與物力。有鑑於此，預想到美方軍事介入的傷亡，就會驅使美國這樣的「第一世界」先進國家人民反對武裝衝突。