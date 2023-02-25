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戶役政2357萬個資外洩 鎖定陸駭客

記者蔣永佑／台北25日電

內政部戶政司2357萬餘筆戶役政資料去年10月在國際駭客論壇上被兜售，內政部雖否認外洩，但調查局專案小組追查後，證實外洩資料為我國2018年4月以前的戶役政資料，進一步追查暱稱「OKE」的賣家金流，鎖定1名陸籍人士涉案，全案依違反個資法及妨害電腦使用罪，函送台北地檢書偵辦。

調查局資安站及台北市調處成立專案小組，依據「OKE」留下作為交易聯絡方式的Telegram進行反向追查，並同時針對其販售的戶籍資料進行分析，證實外洩資料為2018年4月以前的戶役政資料。

資安站比對資料欄位、資料編碼與格式，發現部分與戶役政系統原始資料有所出入，擴大朝其他使用戶役政資料或介接機關追查，但礙於資訊系統、網通及資安設備稽核紀錄，均已超過2018年的最大留存限制，難以追查數位跡證路線。

專案小組追查金流，從「OKE」使用的虛擬通貨錢包地址，發現帳號為一陸籍人士所有，分析錢包地址交易紀錄，發現已完成多筆交易，疑似將盜賣個資的不法所得，透過大陸銀行帳戶轉為現金提領。

由於買家不排除有詐騙集團，調查局指出，除將調查結果函送北檢外，也將持續追查買家不法行為。

資安 內政部 個資

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