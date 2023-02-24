美有毀台計畫？台外交部：非事實 意在破壞夥伴關係

國民黨籍前立委蔡正元引述美國網路推文，稱白宮 有「毀滅台灣」計畫。中華民國外交部鄭重澄清，並提醒民眾注意，此消息未經查證、絕非事實，為台灣若干有心人士刻意放大疑美論，呼應北京對台的認知戰，破壞台美夥伴關係。

美國總統拜登 近日前往烏克蘭會面烏國總統澤倫斯基，美國華府廣播節目知名主持人尼克森（Garland Nixon）日前在推特發文，提到白宮內部有人透露，當拜登被問到是否會有比「新保守烏克蘭方案」更大災難時，拜登竟回應：「等到你看到我們摧毀台灣的計畫」。

這句話被蔡正元轉發後引發關注，不少網友表示「這太尷尬」、「只有台灣還在深深地相信美國」。

外交部發布新聞稿指出，外交部注意到特定政黨人士引述所謂「美國華府廣播節目著名主持人」 稱白宮內有「毀滅台灣」計畫；外交部特別鄭重澄清，該消息來源完全未經查證，以近年台美關係持續正面發展、美國行政部門高層不斷展現對台海和平穩定支持與堅定承諾來看，也絕非事實。

外交部並表示，尼克森實際隸屬於俄羅斯 國營媒體Radio Sputnik，為俄羅斯官媒Rossiya Segodnya集團的一部分。而Radio Sputnik是依據俄羅斯總統行政命令成立，其播放電台「WZHF-AM」為「俄羅斯政府代理人」，尼克森非正常可靠的消息來源。

外交部提醒民眾注意，台灣若干有心人士刻意放大疑美論、反美論，藉由引述聳動貼文，以傳播不實資訊的方式，進而破壞台美夥伴關係。

國民黨主席朱立倫對於「毀滅台灣」說法也表示：「不要說謠言、不要聽謠言或傳謠言，他相信這是謠言。」

此外，美台21日舉行高層國安對話，美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink） 22日在線上記者會拒絕評論會談內容，他重申「一個中國」政策，美國會定期與台灣往來，也會持續這麼做。

有記者問到白宮有「毀滅台灣」計畫的傳言，康達反覆確認記者提問後說，這個假設的說法是他見過最令人困惑的事情之一，他否認這項沒有內容的傳言。

據台北中國時報報導，尼克森針對台灣外交部指控他是俄羅斯官方通訊社在華盛頓的記者他發文反嗆：「台灣政府有一點偏執狂。」