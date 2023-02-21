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上海團拜會北市府 談兩市交流經驗 肯定雙城論壇

記者林麗玉、黃仲明／台北21日電
上海市台辦副主任李驍東（左）等上海代表團20日赴北市府拜會市長蔣萬安（右）。（圖：北市府提供）
上海市台辦副主任李驍東（左）等上海代表團20日赴北市府拜會市長蔣萬安（右）。（圖：北市府提供）

上海市台辦副主任李驍東等人昨天拜會台北市長蔣萬安，雙方會談約半小時，談過去兩市交流經驗和雙城論壇；蔣指定今年雙城論壇由副市長林奕華負責聯繫溝通，但舉辦時程及行程暫未定案。

這場拜會行程會議不公開，北市副秘書長王秋冬會後轉述，雙方深入探討兩市文化、體育、觀光交流；這次上海訪問團參訪北流、北藝，對北流北藝運作模式有興趣，雙方都期待未來能有更好的交流機會與成果。上海提到，之前參訪台北市1999市民服務，後來上海也創立12345一碼通，成效相當好；會中也提到北市推行垃圾不落地等政策。

王秋冬說，雙方會談過程非常順利，蔣萬安依慣例致贈上海代表團感謝狀，雙方互贈紀念品，蔣致贈台灣瓷盤，上海回贈兩本旅遊冊。另外，雙方也分享雙城論壇過去經驗，雙方都認為雙城論壇對兩個城市交流有不錯的貢獻。

媒體追問，今年雙城論壇由上海市主辦，蔣萬安是否親赴上海參加雙城論壇？是否照慣例7、8月舉辦？王秋冬表示，這部分尚未討論，不過上海市提到這次工作團來訪感受到台北接待的用心，未來林奕華聯繫溝通後，會有政策和後續工作團來往。

李驍東等6名上海代表團成員昨天上午9時15分赴北市府拜會蔣萬安，北市府與會人士包括副市長林奕華、副秘書長王秋冬、文化局長蔡詩萍、觀傳局長陳淑慧和市府參議楊慶輝。蔣因另有行程，上午10時左右先離開，林奕華繼續接待。李驍東一行搭乘晚上6時20分起飛的班機返回上海，下午抵達桃園國際機場時並未受訪或發表談話。

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