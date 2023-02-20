我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中外交部證實中日將舉行安全對話 有助緩和緊張關係

瓦斯大漲價4補助可申請 氣侯基金90至120元主動入帳

台美國安對話 江啟臣：料談麥卡錫訪台 提蔡訪美形式

記者劉宛琳、林銘翰／台北20日電
國民黨前主席、立委江啟臣。（中央社）
國民黨前主席、立委江啟臣。（中央社）

金融時報報導，美國白宮官員將在美國在台協會（AIT）華盛頓總部會見外交部長吳釗燮和國家安全會議秘書長顧立雄等官員，進行閉門會談。國民黨前主席、立委江啟臣昨分析，可能與美眾院議長麥卡錫擬訪台有關，雙方要預防裴洛西效應發生，提早溝通，席間也可能提及蔡英文總統訪美形式。

江啟臣表示，今年會談時間點提早，地點更接近華府，除了為麥卡錫可能訪台預作準備，也與美國國安會中國與台灣事務資深主任羅森柏格將接AIT主席有關。而近期駐美代表蕭美琴返台報告，國安、外交官員訪美，表示雙方應該有很多訊息要傳達，因此要早點溝通。

江啟臣說，可以推測拜登政府不想要麥卡錫訪台重演去年前眾院議長裴洛西訪台發生的大陸軍演狀況，這樣的準備無論從美方還是台灣這方面，都有提前預防的意味，對台海的不穩定做相關準備和合作。

江啟臣表示，其他會談有可能是美方在亞太地區的部署、軍購和台灣的兵役改革和訓練合作，外交則可能提及蔡英文總統訪美形式，以及駐美代表處更名等問題。

民進黨立委王定宇表示，台灣不管是在戰略位置、供應鏈或民主自由的價值上，目前都是全球各界的安全會議關注的重中之重，而中國對台灣威脅的野心也是各國關心的部分，而就現在這個階段的現象，台美雙方的總統似乎是透過這樣高層的互訪，進行間接又實質的對話。

肯納訪台 首站台積電

此外，美國聯邦眾議員肯納昨天率團訪台，將會見蔡英文總統，並拜會台灣相關部會首長。江啟臣表示，訪團此次拜訪首站是台積電，凸顯他們最關心的還是台美供應鏈的安全問題。

江啟臣 麥卡錫 蔡英文

上一則

陳宗彥醜聞拖累 謝龍介：賴清德「攻頂路」未鋪平

下一則

陸高規會夏立言 港媒：預告開展協商 學者：會拉攏台商

延伸閱讀

聯邦眾議員肯納訪台 今年也擬訪陸

聯邦眾議員肯納訪台 今年也擬訪陸
新聞評論／蔡英文卸任前 想交出什麼成績單？

新聞評論／蔡英文卸任前 想交出什麼成績單？
蔡英文將訪美？ 蕭美琴：適當時間點會做規畫

蔡英文將訪美？ 蕭美琴：適當時間點會做規畫
綠委邀蕭美琴13日到立院 藍委：應問麥卡錫訪台評估

綠委邀蕭美琴13日到立院 藍委：應問麥卡錫訪台評估

熱門新聞

星雲大師舍利子色澤多為法乳般淨白，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶堅固子，莊嚴無比。(取材自人間福報臉書)

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

2023-02-13 21:39
出國支援土耳其震災的台灣搜救隊，預定15日下午抵台。（圖：消防署提供）

為了搶功？傳土耳其把台灣搜救隊「客氣請走」

2023-02-12 02:40
總統蔡英文（右）2日上午在總統府接見由前美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson，退役美海軍上將）（左）率領的美國智庫國家亞洲研究局（NBR）訪問團。（中央社）

美媒：條條大路通台北 疫情後訪台團質變

2023-02-12 18:35
劉文正的白圍巾是經典。（本報資料照片）

劉文正比現代天王們還紅？「3月小雨」大家都會唱

2023-02-16 11:07
女兵疑似因電腦維修而遭外流。示意圖。（Unsplash）

台軍營又爆不雅照 陸軍2女兵私密照瘋傳

2023-02-16 20:51
作家黃大米。 圖／擷自臉書

火鍋吃剩送遊民 作家黃大米挨轟 重回現場曝對方現況

2023-02-14 16:24

超人氣

更多 >
密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損

密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損
刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇

刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇
布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」

布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」
外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬

外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬
劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視

劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視