台美國安對話 江啟臣：料談麥卡錫訪台 提蔡訪美形式

國民黨前主席、立委江啟臣。（中央社）

金融時報報導，美國白宮官員將在美國在台協會（AIT）華盛頓總部會見外交部長吳釗燮和國家安全會議秘書長顧立雄等官員，進行閉門會談。國民黨前主席、立委江啟臣 昨分析，可能與美眾院議長麥卡錫 擬訪台有關，雙方要預防裴洛西效應發生，提早溝通，席間也可能提及蔡英文 總統訪美形式。

江啟臣表示，今年會談時間點提早，地點更接近華府，除了為麥卡錫可能訪台預作準備，也與美國國安會中國與台灣事務資深主任羅森柏格將接AIT主席有關。而近期駐美代表蕭美琴返台報告，國安、外交官員訪美，表示雙方應該有很多訊息要傳達，因此要早點溝通。

江啟臣說，可以推測拜登政府不想要麥卡錫訪台重演去年前眾院議長裴洛西訪台發生的大陸軍演狀況，這樣的準備無論從美方還是台灣這方面，都有提前預防的意味，對台海的不穩定做相關準備和合作。

江啟臣表示，其他會談有可能是美方在亞太地區的部署、軍購和台灣的兵役改革和訓練合作，外交則可能提及蔡英文總統訪美形式，以及駐美代表處更名等問題。

民進黨立委王定宇表示，台灣不管是在戰略位置、供應鏈或民主自由的價值上，目前都是全球各界的安全會議關注的重中之重，而中國對台灣威脅的野心也是各國關心的部分，而就現在這個階段的現象，台美雙方的總統似乎是透過這樣高層的互訪，進行間接又實質的對話。

肯納訪台 首站台積電

此外，美國聯邦眾議員肯納昨天率團訪台，將會見蔡英文總統，並拜會台灣相關部會首長。江啟臣表示，訪團此次拜訪首站是台積電，凸顯他們最關心的還是台美供應鏈的安全問題。