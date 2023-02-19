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聯邦眾議員肯納訪台 今年也擬訪陸

台灣新聞組／綜合報導
外交部北美司司長徐佑典（左1）歡迎美國聯邦眾議員肯納（右2）、眾議員歐清傑（左2）及傑克森眾議員（右1）訪問台灣。（外交部提供）
外交部北美司司長徐佑典（左1）歡迎美國聯邦眾議員肯納（右2）、眾議員歐清傑（左2）及傑克森眾議員（右1）訪問台灣。（外交部提供）

彭博資訊和「美國之音」18日報導，為加強台美在經濟與半導體產業產業間的關係，美國民主黨聯邦眾議員肯納啟程率代表團訪問台灣。肯納表示，今年也有意在美國國務院認為適當的時機訪陸。

肯納的選區包括部分加州矽谷地區。其辦公室聲明，他此行將會晤蔡英文總統及台積電創辦人張忠謀，以及美國「字母公司」旗下的Google台灣代表。

肯納在加州聖克拉拉說，他關注經濟議題，像半導體、製造業，要將這些產業帶回加州，台灣半導體產業對其選區至關重要。訪團成員還有共和黨德州聯邦眾議員龔薩雷斯、民主黨麻州聯邦眾議員奧金克勞斯及伊利諾州聯邦眾議員傑克森。而奧金克勞斯和肯納均為新成立的眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」成員。

肯納強調，此行「早在」2月中國大陸氣球事件發生前就安排好，倘若取消「會釋出錯誤訊息」。他指稱，今年也有意在美國國務院認為適當的時機訪陸，但不確定共和黨眾院議長麥卡錫或眾院外委會主席麥考爾，是否會採取相同做法。

接下來還有其他美國國會議員陸續訪台。麥考爾計畫春季率團訪台。據外媒報導，時間可能在4月休會期。麥卡錫也表達有意在今年或明年訪台。至於屆時是否會和麥卡錫同行，肯納說，自己安排的台灣行，就是「我計畫要做的事」。

據彭博資訊統計，2022年至少有37位美國國會議員訪台，創近十年來新高。

眾議員 眾院 加州

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