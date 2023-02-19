台美國安高層對話 顧立雄將會薛曼

英國金融時報報導，美國副國務卿薛曼（左圖，歐新社）本周將與國安會秘書長顧立雄（右圖，本報資料照片）舉行閉門對話。

英國金融時報18日報導，白宮 首席副國家安全顧問費納、美國副國務卿薛曼本周將在美國在台協會（AIT ）華盛頓總部與台灣來訪的外交部長吳釗燮、國安會秘書長顧立雄舉行閉門對話。

金融時報引述五位知名人士說法報導，這次的高層國安對話（又稱特殊管道會談）由顧立雄與吳釗燮率團，預計周末抵達華府 ，本周與美方在AIT總部會談。AIT總部位於維吉尼亞州阿靈頓郡，與華府僅一橋之隔。

吳釗燮昨天被問到相關問題時，僅用英文回答無法評論也無法證實，並未否認。

金融時報2021年披露這個管道的存在。美台國安官員2021年9月在馬里蘭州首府安納波利斯，舉行高層國安對話（又稱為「特殊管道」會談），當時也是顧立雄主談，但白宮與國安會均不回應此事。

金融時報報導，該特殊管道過去會在華府以外、遠離聯邦機構以外的地方舉行，避免讓中國大陸可以藉批評美國和台灣；但這次會談地點就在AIT總部進行。

歷屆美國政府也並未討論要建立這類長期的外交管道，但現在隨著中國大陸在台灣問題上的強硬態度，變得愈發重要。

中國大陸反對美國官員訪台和台灣官員訪美，特別是以官方身分參訪。大陸去年8月在台海周邊舉行大規模軍演，抗議時任美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台。

近來美中關係緊張，美軍4日擊落在北美境內飄了八天的疑似中國大陸間諜氣球，美中關係變得更加動盪。美國國務卿布林肯因間諜氣球取消訪中，但試圖在18日德國慕尼黑舉行的安全會議和中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅會面。

另一方面，五角大廈負責大陸事務的副助理國防部長切斯則赴台訪問。