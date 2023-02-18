夏立言結束訪陸返台 高思博：陸有意恢復兩岸大交流

國民黨副主席夏立言（中）本月8日率團訪問大陸，17日從成都搭乘長榮航空BR766航班在晚間11時18分抵達桃園機場。（記者季相儒／攝影）

國民黨 副主席夏立言 訪陸十天，昨天深夜抵達台北，預計下周一開記者會對外報告行程成果。陪同夏立言訪陸提前返國的21世紀基金會副董事長高思博表示，此行在大陸見到中共 政治局常委王滬寧、國台辦主任宋濤，感受到宋濤「非常積極、勇於任事」，今年大陸確實可能用各種方式恢復疫情前「大交流狀態」。

夏立言昨天晚間11時18分抵達桃園機場，受訪時表示此行設定的目標都達到了，被問到台灣基進在機場外抗議夏此行是賣台，夏立言表示，這次見了台辦新的負責人，建立大家的交流，是很成功的訪問，沒有賣台的問題。有沒有賣台，對台灣是不是做好事，不是由他們說了算，是由台灣的人民來說。

對於此行的收穫，夏立言表示設定的目標都達到了，包含關懷在大陸的台商、一起座談，以及向陸方反映台灣農漁民心聲、也得到了正面的回應，以及和新涉台官員交流認識，對未來交流是好事。

夏立言此次率團訪問大陸，先後與中共中央政治局常委王滬寧、新任國台辦主任宋濤、北京市委書記尹力、上海市委書記陳吉寧、湖北省委書記王蒙徽及重慶市委書記袁家軍會晤。

高思博昨日在「台海安全論壇」上表示，看到中共對台官員那麼積極任事，也讓他感到隱憂。「大陸面對兩岸局勢非常堅持要掌握非常強的主動權，美國也按照自己步調在走，那台灣呢？」

高思博強調，台灣常常講要突出「台灣主體性」，今天如果能有一個共同的立場，管控分歧、建立共識，會是台灣主體性、能動性的重要展現。「不能老是別人出招，我們也要出點招」。

國民黨則指出，夏立言15日會見重慶市委書記袁家軍，16日與當地台商、台胞座談；書記袁家軍表示有大量台商、台胞在重慶發展或工作，對重慶建設有很大貢獻，未來希望在新能源汽車、電子通訊產業、青年交流等領域深化合作。

國民黨指出，夏立言當場表示，重慶不僅是抗戰時期陪都，也是兩岸ECFA（兩岸經濟合作架構協議）的簽署之地，現在又有不少台商、台青在此投資或求學。無論從歷史情感、對兩岸關係的重要性，還是台胞生活發展，國民黨都高度重視重慶。相信在良好的基礎上，雙方交流合作將邁向嶄新階段，為兩地人民創造更多福祉。