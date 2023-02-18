黑白集／嚴管陸訪團活動 台自豪民主國家？

陸委會近日核准上海台辦副主任李驍東等一行來台，卻要求訪問團只能參加「批准的行程」，其餘活動一律禁止。（記者廖士鋒／攝影）

陸委會日前核准一批大陸人士來台參加星雲法師 圓寂典禮，卻擋下前宗教事務局長葉小文，引發議論。近日，陸委會核准上海台辦副主任李驍東等一行來台，顯然大器得多。然而，陸委會卻要求訪問團只能參加「批准的行程」，其餘活動一律禁止，連消夜都不可以，此舉立馬再掀爭議。

陸委會推說，行程是北市府安排的；言下之意，他們只是公事公辦。但是，哪個邀訪單位會把行程排到滴水不漏，不留一點縫隙？這次訪問團來台，是因為上海市參加了台北燈會的花燈布展，他們若連消夜、茶敘都不能參加，難道真的只能禁足在旅館？

台灣是民主國家，蔡政府如此嚴格管制來客活動自由，到底在怕什麼？世界各國，除了北韓 ，再也沒有其他國家約束訪客到這種地步了。台灣向以民主自由自豪，理應盡量開放讓來客感受台北的美好；現在卻把自己搞得像北韓，難道台北街頭有什麼機密會被對方竊取？或者怕老百姓受到統戰？

蔡政府各部門的定位一直很離奇。外交部不斷丟失邦交 國，在兩岸議題上，卻爭搶陸委會的角色。而陸委會多年來閒閒無事，好不容易有對岸來客，卻表現得比國安局還緊張，把來客當間諜。

短短三天，蔡政府與其嚴管訪問團活動，倒不如約束一下綠營民代及支持者，別再去鬧事把人推倒。