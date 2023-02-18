我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裁員潮 新進華人留學生員工人心惶惶

尷尬了…F-22戰機射40萬元飛彈 恐打下12元民間氣球

黑白集／嚴管陸訪團活動 台自豪民主國家？

黑白集
陸委會近日核准上海台辦副主任李驍東等一行來台，卻要求訪問團只能參加「批准的行程」，其餘活動一律禁止。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會近日核准上海台辦副主任李驍東等一行來台，卻要求訪問團只能參加「批准的行程」，其餘活動一律禁止。（記者廖士鋒／攝影）

陸委會日前核准一批大陸人士來台參加星雲法師圓寂典禮，卻擋下前宗教事務局長葉小文，引發議論。近日，陸委會核准上海台辦副主任李驍東等一行來台，顯然大器得多。然而，陸委會卻要求訪問團只能參加「批准的行程」，其餘活動一律禁止，連消夜都不可以，此舉立馬再掀爭議。

陸委會推說，行程是北市府安排的；言下之意，他們只是公事公辦。但是，哪個邀訪單位會把行程排到滴水不漏，不留一點縫隙？這次訪問團來台，是因為上海市參加了台北燈會的花燈布展，他們若連消夜、茶敘都不能參加，難道真的只能禁足在旅館？

台灣是民主國家，蔡政府如此嚴格管制來客活動自由，到底在怕什麼？世界各國，除了北韓，再也沒有其他國家約束訪客到這種地步了。台灣向以民主自由自豪，理應盡量開放讓來客感受台北的美好；現在卻把自己搞得像北韓，難道台北街頭有什麼機密會被對方竊取？或者怕老百姓受到統戰？

蔡政府各部門的定位一直很離奇。外交部不斷丟失邦交國，在兩岸議題上，卻爭搶陸委會的角色。而陸委會多年來閒閒無事，好不容易有對岸來客，卻表現得比國安局還緊張，把來客當間諜。

短短三天，蔡政府與其嚴管訪問團活動，倒不如約束一下綠營民代及支持者，別再去鬧事把人推倒。

北韓 星雲法師 邦交

上一則

台衛福部長薛瑞元：明年健保費朝向不漲

下一則

新聞眼／陳案劍指賴清德 民進黨內鬥腥風四起

延伸閱讀

中共曾禁止星雲法師赴大陸

中共曾禁止星雲法師赴大陸
星雲圓寂讚頌 數萬人送最後一程 蔡總統頒褒揚令

星雲圓寂讚頌 數萬人送最後一程 蔡總統頒褒揚令
星雲法師圓寂讚頌 數萬人送最後一程 蔡英文親頒褒揚令

星雲法師圓寂讚頌 數萬人送最後一程 蔡英文親頒褒揚令
擋星雲法師弔唁團 台稱陸應先聯繫

擋星雲法師弔唁團 台稱陸應先聯繫

熱門新聞

星雲大師舍利子色澤多為法乳般淨白，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶堅固子，莊嚴無比。(取材自人間福報臉書)

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

2023-02-13 21:39
出國支援土耳其震災的台灣搜救隊，預定15日下午抵台。（圖：消防署提供）

為了搶功？傳土耳其把台灣搜救隊「客氣請走」

2023-02-12 02:40
總統蔡英文（右）2日上午在總統府接見由前美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson，退役美海軍上將）（左）率領的美國智庫國家亞洲研究局（NBR）訪問團。（中央社）

美媒：條條大路通台北 疫情後訪台團質變

2023-02-12 18:35
劉文正的白圍巾是經典。（本報資料照片）

劉文正比現代天王們還紅？「3月小雨」大家都會唱

2023-02-16 11:07
女兵疑似因電腦維修而遭外流。示意圖。（Unsplash）

台軍營又爆不雅照 陸軍2女兵私密照瘋傳

2023-02-16 20:51
作家黃大米。 圖／擷自臉書

火鍋吃剩送遊民 作家黃大米挨轟 重回現場曝對方現況

2023-02-14 16:24

超人氣

更多 >
對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事

對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事
與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開

與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開
影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞

影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞
劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」

劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」
伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷

伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷