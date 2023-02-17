陸船拖斷馬祖2電纜 防長認國安危機

台灣至馬祖間兩條海纜全斷，導致通訊斷訊，國民黨立法院黨團16日舉行記者會，立委陳雪生(左)表示斷線如斷劍，恐怕會影響到國家安全。(記者陳正興／攝影)

馬祖兩條海底電纜被大陸漁船、貨輪拖斷，通訊中斷兩周，國民黨 立法院黨團昨質疑，馬祖居民淪為二等公民，國安危機升級，未來若有重大災變、軍事緊急狀況要怎麼聯絡。民進黨 團反批，從斷裂頻率研判，幾乎是故意的行為，呼籲北京 拿出管理能力，建議人在大陸訪問的國民黨副主席夏立言應該當面向北京表達嚴正抗議。

國防部長邱國正今日在立法院接受聯訪時回應，與馬祖部隊通聯不會只靠海纜，目前與外離島通聯都沒有問題。至於是否認為是國安危機？邱國正說「這當然」；而國軍對此有「附設作為」，可以馬上做應對。

馬祖地區的年輕人很多都反映，「可以沒飯吃，但是不能沒網路」。馬祖旅宿業者也哀鴻遍野，不少人都表示「自從網路斷訊後，民宿業者都無法即時處理住宿作業，要前來的旅客都怨聲載道」。

國民黨立委陳雪生指出，馬祖海纜總共有三條線，第一條線因為老舊已淘汰，另外還有二條跟三條海纜，而第四條海纜仍在規畫。這次第二條是被大陸漁船拖斷、第三條是貨船拖斷，究竟是漁船、貨船還是兩岸之間的衝突，不得而知，但是大陸貨船確實越過兩岸的中線。

海纜斷線讓整個馬祖成為孤島，觀光、教育、軍事都受影響，民宿業者訂機位、床位全部癱瘓。

鄭運鵬指出，大陸長期在馬祖周邊抽海砂，造成海纜斷裂，這是長期的行為，從破壞頻率看來，幾乎是故意的，民進黨團嚴正對大陸表達抗議，且要求拿出管理能力，不要騷擾台灣跟馬祖，這已經是國安層次的問題。

民進黨立委洪申翰說，造成馬祖權益受影響的始作來源是大陸，夏立言現在還在大陸訪問，如果國民黨真的很在意，應向北京表達嚴正抗議，要求補救及補償機制，而不是表面交際。

國民黨團總召曾銘宗則反問，海底電纜斷訊有關居民與駐軍通訊問題，是嚴重的國安與民生危機，民進黨立委還把責任推給在野黨的副主席，「真的是今夕是何夕，誰才是執政黨？」

NCC副主委暨發言人翁柏宗指出，台灣沒自己的海纜船，都是透過國際海纜船進行維修，估計「國際海纜船最快4月20日抵達」。