上海台辦副主任李驍東訪台北市 陸委會准了

陸委會15日宣布同意專案許可上海市台辦副主任李驍東一行來台，這是新冠疫情後，首度有大陸官員訪台。（取材自上海台協網站）

應台北市政府邀請，上海市台辦副主任李驍東一行六人將於18日來台，參加「2023台灣燈會在台北」相關活動及參訪台北市市政建設；這是新冠疫情 後，首次有中國大陸現任官員來台。據了解，雖然陸委會要求李驍東一行來台期間不得發表政治性言論和進行會見，但預計私下仍會與台北市府溝通今年台北—上海雙城論壇舉辦事宜。

陸委會昨日宣布，在台北市政府表達規畫充分配合政府政策及法令規範，以及訪團在台交流「低調、單純、安全」原則下，政府同意以專案方式許可李驍東一行來台。陸委會重申支持合於規範、不設政治前提的兩岸交流，後續亦將妥慎評估逐步恢復兩岸人員與交通往來。

上海市台辦代表團2月18日至20日來台北參訪，綠營人士要求市長蔣萬安應向陸方表達共機不擾台，北市府發言人羅旺哲說，會照陸委會提出的原則與對岸交流。

台灣燈會在台北舉辦，今年上海市出資參與台灣燈節，在東區設置「儂好上海」花燈。自2016年起，上海每年都參與台北燈節活動，過去三年因新冠疫情，僅設展而無代表團來訪。新冠疫情前，時任上海市台辦主任李文輝2019年曾來台參加台北燈會。

據悉，北市和上海春節前就對訪問團人選磋商，上海曾有意循例由現任上海市台辦主任鍾曉敏率團來台。但受兩岸關係、內閣改組等因素影響，後改由曾多次參與組織雙城論壇的李驍東率隊訪台，陸委會直至近日才以專案許可方式放行。

上海東亞研究所助理所長包承柯認為，蔣萬安上任台北市長後，上海也要和新班底溝通，探索今年雙城論壇欲達成的合作項目。包承柯說，期待兩岸找到務實方法來解決問題，以近日星雲法師 圓寂讚頌典禮為例，若負責對台事務的大陸官員都不能去台灣交流、處理問題，對兩岸來說都是不利的。