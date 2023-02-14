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夏立言赴滬座談 台商盼盡快恢復疫前交流 有利復甦

特派記者賴錦宏、記者劉宛琳／台北14日電
國民黨副主席夏立言。(本報資料照片)
國民黨副主席夏立言。(本報資料照片)

中國國民黨副主席夏立言昨天在上海與台商座談時，大陸全國台企聯總會長李政宏反映，近三年來受疫情影響，兩岸經貿交流減少，但大陸的經濟結構和經商環境已發生轉變，呼籲兩岸能夠盡快恢復疫情前的交流規模，這對於台商的經營和疫後台灣經濟的復甦比較有利。

夏立言說，對於台商所提供的意見會認真研究，將來作為國民黨推動兩岸政策的參考；國民黨也會一如既往的堅持立場，維護兩岸和平穩定、促進兩岸繁榮發展，為增進台灣民眾的生活福祉而持續努力。

夏立言昨天上午出席在上海舉辦的兩岸青年企業家交流活動發表致詞，並在活動結束後與上海的台商台胞座談。

夏立言期盼與會的青年企業家能夠承擔更大的責任、扮演更重要的角色，國民黨也會堅定支持兩岸青年交流，保障兩岸人民從事合法正當交流的權益，確保這股力量持續不墜。

上海市委書記陳吉寧12日與夏立言會面時強調，上海將始終秉持「兩岸一家親」理念，服務台企投資興業、台胞安居樂業，「歡迎台灣同胞特別是台灣青年來滬發展，更好參與到中國式現代化和民族復興進程中來。」兩岸青年學生交流有許多美好的成果，未來也希望在這幾個領域加大加深交流。

夏立言一行在結束上海行程後，已於昨天下午搭乘高鐵前往武漢，將與當地台商台胞座談、參訪辛亥革命紀念館等行程。

夏立言 國民黨 疫情

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