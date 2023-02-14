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蔡英文將訪美？ 蕭美琴：適當時間點會做規畫

記者歐陽良盈、林銘翰／台北14日電
駐美代表蕭美琴（中）返台述職，13日與立委茶敘，討論美台關係等多項議題。（記者林伯東／攝影）
駐美代表蕭美琴（中）返台述職，13日與立委茶敘，討論美台關係等多項議題。（記者林伯東／攝影）

駐美代表蕭美琴上周返台述職，昨「回娘家」到立院。媒體詢問，蔡英文總統下半年會不會訪美？蕭回應，疫情前，總統到邦交國出訪是例行、常態的事，過去都有慣例，適當時間點會做規畫，但目前尚未有細部、確切的方案，外交部後續也會保持聯絡。

蕭美琴昨與立法院外交及國防委員會立委閉門茶敘。與會的民進黨立委何志偉會後表示，針對解放軍頻頻騷擾，蕭帶來美國重要資訊，美國興起「Not today」觀念，要清晰告訴大陸「不是今天，每一天都不該來、每一天都不該有動作。」

國民黨立委江啟臣表示，會中討論台美經貿、國安、參與國際組織等議題，主要表達在野黨意見，做為日後推動台美工作參考。

蕭美琴曾任四屆立委，昨返立院時說「近鄉情怯」，很高興看到很多老同事，在華府期間儘管沒機會返台，但也在華府接待過很多立院同事。

媒體詢問是否接獲美國眾議院派團訪台消息？蕭美琴表示，過去一年曾有30多位美國國會議員來台，「相信未來只會增加」，美議員都非常關心台灣，也非常支持台灣；駐美代表處後續會再針對各議員想要來台的興趣做適當安排。

民進黨立委王定宇昨接受網路節目專訪表示，「目前是台美互動關係斷交43年後最好狀態」，蔡總統之前去過丹佛、NASA等地都是入境，不是過境，且待在美國時間比去中南美洲友邦參訪的時間還長；這只不過是獲得正常對待而已，「希望被正常對待其實是件很委屈的事情」。

王定宇說，去年7月，美國眾議院前議長裴洛西要拜訪台灣，當時身為少數黨領袖的麥卡錫就說，如果之後當議長，今年春天就會來台灣；目前在華府裡面，沒有麥卡錫要拜訪台灣的具體計畫，但他認為「麥卡錫遲早會來」，如果不來，可能因為各自考量，但不能讓中國左右他人是否要來台灣。

王定宇說，麥卡錫是美國第三號人物，訪問都要做好計畫，美國的議長是兩年一任，如果年底來，時間點接近台灣與美國總統大選，麥卡錫要評估是否適合來訪；如果選舉過後再來，議長的任期又要進入尾聲，基於種種考量，他認為「今年4月可能是個不錯的時機」。

麥卡錫 華府 民進黨

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