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新聞眼／兩岸未能融冰 更憂民間敵意螺旋加劇敵對

記者 陳政錄、羅印冲
近日兩岸關係似乎出現和緩的契機，但是多個融冰的機會都被錯過。圖為蔡英文總統(中)出席進行台商春節活動，表態願與北京對話，促進兩岸和平。(本報資料照片)
近日兩岸關係似乎出現和緩的契機，但是多個融冰的機會都被錯過。圖為蔡英文總統(中)出席進行台商春節活動，表態願與北京對話，促進兩岸和平。(本報資料照片)

最近一段時間，兩岸關係似乎出現和緩的契機，但是多個融冰的機會都被錯過，甚至引起兩岸當局隔空交火，關係更加對立，尤其台方以陸方未循聯繫機制申請，拒絕多位大陸官員赴台弔唁星雲法師，影響所及，恐不僅使原已緊繃的兩岸關係更為惡化，還可能使大陸民間及大批信眾對台灣產生反感，加劇兩岸民意的敵對。

兩岸關係近期處於「外熱內冷」狀態，除了國際社會高度關注美中台及台海局勢發展，蔡英文總統向陸方喊話，在理性、平等及相互尊重下，願意和北京當局展開對話。大陸國台辦主任宋濤則回應，只要認同九二共識，「歡迎綠營人士也來大陸談談」。

然而，在兩岸交流的具體事項上，國台辦、陸委會仍持續在小三通擴大、兩岸直航航點恢復等議題上僵持，如今大陸更宣布「弔唁團」全團取消赴台的行程，改在佛光山祖庭江蘇宜興大覺寺弔唁星雲法師，情勢變化下，幾乎不可避免導致兩岸民間敵意螺旋攀升。

北京自去年發布最新對台白皮書，提出「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，去年底中共20大後，大陸推進對台工作的步伐似乎更為迫切，促統和促融等力道加重，對台軍演施壓和禁台商品銷陸等手段層出不窮，更積極透過小三通客運重啟、兩岸直航復航及邀請台灣政黨、工商團體赴陸等議題出招。

相較於兩岸通航問題，主要受影響的是在陸台灣人和陸配，一般大陸民眾未必高度關心，但大陸當局就這次弔唁星雲法師所引起的兩岸爭端，歸咎於「民進黨當局阻擋」，由於星雲法師在兩岸民間影響力極大，在對岸也有眾多信徒，這次兩岸雙方的角力，大陸輿論已出現不少負面聲音，認為政治分歧再嚴重，也不能不顧人道及對宗教信仰的尊重。

蔡政府不願正視台商和農漁民業者的心聲，難道也要與眾多大陸民眾為敵？

兩岸存在政治分歧很正常，尤其雙方沒有對話的政治基礎和互信，但卻毫無必要讓廣大的大陸民眾對台灣產生反感或敵意。若從兩岸關係長遠發展考量，維持大陸民間對台一定程度的友善，無疑也是為台灣構築另一道安全護欄。兩岸如何推進後疫情時代交流正常化，並能兼顧人民訴求和情感需要，考驗雙方智慧。

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