星雲圓寂讚頌 數萬人送最後一程 蔡總統頒褒揚令

佛光山在大雄寶殿前廣場架設大螢幕，轉播星雲大師圓寂讚頌典禮。(記者陳弘逸／攝影)

佛光山今天舉辦「星雲大師 圓寂讚頌典禮」，蔡英文總統上午9時親自頒發褒揚令。今晨的佛光山響起梵唄佛號，全台各地佛光人湧入參加星雲大師圓寂讚頌大典，大型遊覽車從佛陀紀念館排至大樹斜張橋，一車車載來各地佛光信眾，不少長輩坐輪椅、拄著柺杖，不辭遠途，約數萬人上山送星雲法師 最後一程。

行政院長陳建仁及高雄市長陳其邁今天陪同蔡總統出席。星雲法師圓寂讚頌典禮結束後，發引台南白河大仙寺「荼毘」（燒化），朱立倫、蔣萬安、桃園市長張善政、洪秀柱等人昨天均到佛光山弔唁。

佛光山在大雄寶殿前廣場架設大型螢幕，轉播星雲大師讚頌大典，現場約坐滿上萬佛光信眾，跟著誦念佛號。

星雲法師圓寂，兩岸同悲，但兩岸官方卻因大陸官員赴台弔唁一事隔空交火。被台方以未循「聯繫機制」申請而拒絕入境的大陸官員，包括大陸國台辦副主任龍明彪、國家宗教事務局前局長葉小文等人，昨天下午在佛光山祖庭江蘇宜興大覺寺弔唁星雲法師。

大陸弔唁團團長龍明彪表示，弔唁團原計畫11日赴台，到佛光山與星雲法師做最後告別，但由於「眾所周知的原因」，無法成行，昨專程前往大覺寺弔唁，以表達對星雲法師的緬懷與禮敬。

對於大陸官員無法赴台弔唁星雲法師，孫文學校總校長張亞中表示，他覺得非常遺憾，蔡總統又錯失了一個能夠改善兩岸關係的機會。

佛光山開山宗長星雲大師13日舉辦圓寂讚典禮，天未亮即自全台各地往佛光山集結，送大師最後一程。(記者陳弘逸／攝影)

張亞中表示，星雲法師的往生是兩岸共同的傷痛，大陸很多人於公於私都希望能赴台灣弔唁，結果大陸弔唁團被拒絕，傳達了一個不好的訊息；現在兩岸關係不好，若民進黨政府願意改善兩岸關係，這其實是一個好的機會。

國民黨 主席朱立倫昨天說，國民黨希望交流對話，盼兩岸走向和平，民進黨則走對抗交惡。國民黨前主席洪秀柱嘆了一口氣說：「我只能說很遺憾。」台北市長蔣萬安說：「我們應該抱持開放態度」。