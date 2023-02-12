擋星雲法師弔唁團 台稱陸應先聯繫

中國大陸120人獲台灣核發入境許可弔唁星雲法師，但大陸國家宗教事務局前局長葉小文未獲准；圖為葉小文（右）早前與星雲大師出席國際佛光會世界會員代表大會活動。（本報資料照片）

中國大陸國台辦昨日指稱，原定派38人官方弔唁團赴台弔唁星雲法師 ，因遭台灣當局阻攔無法成行。陸委會稱，因其中有12人為現職官員，為避免相關爭議或紛擾，仍希望國台辦先循既有聯繫機制聯繫陸委會。對此，曾任陸委會副主委的張顯耀、趙建民皆認為，陸委會的作法有未妥之處。

行政院副院長鄭文燦昨在佛光山表示，陸委會與國台辦間有業務聯繫的機制，也有過去的慣例與默契，如果是國台辦與統戰部門的現職人員，須依照機制提出申請，基於入境目的及維安等級安排，都需按慣例。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，星雲法師5日在台灣圓寂，大陸有關方面高度重視。應佛光山邀請，國台辦、國家宗教局、中國佛教協會及江蘇省等有關方面組成弔唁團，計畫11日至14日來台弔唁。連日來，弔唁團38人在佛光山協助下循正常途徑統一辦理赴台手續，並按計畫於11日上午到首都機場 集合準備出發。

朱鳳蓮說，由於台灣方面阻擋，弔唁團最終無法成行。她批評，民進黨 當局罔顧基本的人道主義，粗暴拒絕大陸弔唁團赴台，嚴重傷害台灣佛光山廣大信眾感情。

對此陸委會則回應，大陸官方弔唁團中有12人為台辦、統戰部門現職官員。「因過去曾有遭民眾尾隨抗議事件，仍希國台辦能夠先循既有聯繫機制聯繫陸委會，以利協助其在台行程順利進行，避免衍生相關爭議或紛擾」。

陸委會也指出，受理佛光山申請案時，未見陸方提出38人係以「弔唁團」形式來台，也未表明係「團進團出」。陸委會亦表示希望相關大陸人士「均能如期來台參加典禮，與台灣民眾一同緬懷追思大師一生行誼風範」。

陸委會已核發120位陸港人士入台許可，不過拒絕大陸宗教局前局長葉小文的申請，葉小文昨日也撰文批評陸委會「不顧起碼人道主義」。

朱鳳蓮表示，大陸有關方面將調整吊唁行程，於12日赴佛光山祖庭江蘇宜興大覺寺吊唁星雲法師。

對於大陸官方弔唁團最終無法成行，曾任陸委會副主委的張顯耀指出，國台辦跟陸委會建立處局級「常態性聯繫機制」是其任內建立。他解釋，以往對岸台辦系統或者官員來台，若是政策性跟政治性的，當然會透過上述機制的管道，但星雲法師圓寂的弔唁活動屬於「民間交流」。他批評陸委會的作法對星雲法師不敬，更刻意阻斷兩岸重新交流的機會。

另一位陸委會前副主委趙建民則表示，政治性比較強的統戰部門、台辦部門，也許需陸委會核准，其他像宗教部門、地方層級官員弔唁的「政治性並不強，列管部門核准應該就可」。他也認為，站在兩岸交流或人道交流立場，相關單位沒必要阻擋。