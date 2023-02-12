只要認同九二共識、反台獨 宋濤：歡迎綠營來大陸談談

國台辦主任宋濤表示，只要認同九二共識，也歡迎綠營人士來大陸談談。(中新社資料照片)

陪同國民黨 副主席夏立言訪問大陸的國民黨資深顧問、淡江大學榮譽教授趙春山表示，國台辦主任宋濤向國民黨訪問團表示，歡迎綠營人士也來大陸談談，走走看看。只要認同「九二共識」、反「台獨」的，大陸都歡迎。趙春山指出，這是大陸首度做出這樣的表態，是在向台灣釋出善意。

夏立言也透露，中共中央政治局常委王滬寧於10日會見時強調，國民黨代表團反映的台灣基層民眾需求要高度重視。王滬寧還三度交代宋濤：「一定要確實落實」。

夏立言一行8日抵達北京 後，先後與宋濤、王滬寧等中共官員會面。趙春山10日晚間接受本報訪問說，經過兩天半的北京參訪，他感受並聞到「春暖」的味道。至於會不會「開花」和「結果」還不知道，這需要台灣的回應和兩岸共同努力。

趙春山說，不僅王滬寧、宋濤等人展現全新風格和積極作為。在座談會時，大陸學者也不再用任何威脅語氣或提及「武統」等用語，取而代之的是呼籲恢復兩岸交流與對話。

夏立言說，去年8月和這次訪陸，國民黨都將恢復台灣農產品、水產品輸陸以及增加兩岸航點等民眾關切的議題，一一向陸方提出要求，去年大陸的反應是「要回去討論」；但這次再度向對方提出後，王滬寧在會見時則是三度向宋濤交代「他們提的要求，你們一定要落實」、「就算做不到的，也要仔細向他們說明」、「必須一步一步落實」。

至於北京邀請綠營人士到大陸「走走看看」，民進黨 昨回應，兩岸一定要在和平、對等、民主、對話的原則上，才能實現健康有序的良性互動。民進黨立委羅致政說，不反對兩岸之間任何交流對話，但不應該有任何限制跟政治前提。

民進黨立委鍾佳濱說，北京的保證沒人敢相信，香港就是最好例子；民進黨立委莊瑞雄說，中共當局是口蜜腹劍，民進黨立委連去香港轉機都不讓進去，更別說是去大陸，如果大陸真的要釋出善意，共機不要一天到晚擾侵擾嚇台灣。

陸委會指出，北京當局設置政治前提或人為限制，無法真正增進兩岸相互理解，須正視兩岸互不隸屬的事實與台海現狀，並尊重國際社會對台海和平的期待。