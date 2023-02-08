黑白集／狗吠氣球唯恐不亂 危機在家門口

中國大陸氣球 飛入美國領空，引發外交緊張，也助燃美國兩黨戰火。共和黨 凶猛不輸中國戰狼，批拜登 失職有損台日對美信心。侵犯美國領空是何等大事，只見台灣一馬當先譴責大陸，其他國家卻未如此強烈。網民感嘆：解放軍飛彈飛越台灣上空，蔡政府都沒這麼激動。

外交部大義凜然，將氣球事件比擬解放軍在台海、東海、南海挑釁，製造危險。然而，美國國防部說，氣球入侵領空，不會對地面構成危險；防長還證實川普任內有過三次，均採持續監測確保無害通過。台灣外交部高呼區域不安，但五眼聯盟的澳洲說，此事不影響澳中貿易對話，「這是基於國家利益」。

共和黨痛批拜登軟弱，拜登發表國情咨文演說前下令軍方出動，先進戰機發射新世代響尾蛇飛彈擊殺氣球，全美則同步轉播實境秀。拜登大張旗鼓，不惜美中關係破洞消風，也要打擊共和黨奪位野心。

對比他國謹言避戰，蔡政府高調危言有如共和黨盟友，隔海唱和氣球危機，唯恐大事化小。綠委歡呼射下來剛好，渾然不知危機就在自家門口。新加坡外交與內政部長先後示警，美中對峙不對話使局勢惡化，台灣就是危機焦點，憂心台海開戰衝擊東南亞國家。

台灣俚語「狗吠火車」形容徒勞無功。狗吠氣球不只沒三小路用（亦指徒勞無功），最怕是樂極生悲。