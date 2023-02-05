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觀察站／兩岸春暖花開？蔡政府須加把勁

記者 林則宏

預言台海何時開戰，已成為當前國際政治顯學。最新警告是，美國中情局長伯恩斯2日表示，「就情報而言」，美國得知習近平已下令軍方在2027年前做好攻台準備。

美方掌握的情資如此，近年來解放軍機艦頻頻擾台，也讓各方相信戰火已在可見的將來。但值得注意的是，開春以來，台海其實隱約透露出一絲久違的暖意。

大年初七、初八，大陸國台辦主任宋濤南下走訪廈門台協和台資企業時表示，大陸始終「尊重、關愛、造福台灣同胞」。兩岸同胞對實現正常交流往來的意願強烈，大陸高度重視並已全面做好相關準備。

隨後，大陸國台辦即宣布，對金酒等63家台灣企業予以註冊或更新註冊信息。對部分企業註冊信息不完整、不規範的問題，願繼續予以協助解決，為台灣食品輸入大陸提供便利。

緊接著，中國航空運輸協會於1日主動致函台灣，提出恢復兩岸航線正常運營的建議。國台辦發言人朱鳳蓮當晚透過新聞稿表示，兩岸疫情均已平穩，是進一步恢復兩岸航線正常運營的有利時機，建議優先考慮恢復廣州等16個兩岸直航航點。

次日，蔡英文總統出席台商春節聯誼活動時也提出，推動疫後健康有序的交流，是鞏固兩岸和平穩定發展的重要基礎。願和北京當局展開對話，一起尋求雙方可接受、能促進區域和平及穩定的可行之道。

前述訊息都在近一周先後傳出。北京此時對台頻吹暖風，或許如宋濤所言，是為落實習近平關於對台工作重要論述。但大陸內部經濟因疫情陷入困境，對外又面臨美歐等西方大國圍堵，恐怕才是關鍵因素。

陸委會主委邱太三兩年前剛上任時曾表達，期待兩岸關係「春暖花開」。當時各方條件或許尚不具備，如今「溫暖內閣」剛上路，蔡政府只要願意順應民意盡快全面恢復小三通及原有的兩岸航點，兩岸關係現春意並非不可能。

4日是24節氣的「立春」，無奈陸委會只宣布延續「開小門」的小三通。「三春花事早，為花須及早」，若真期待戰爭陰霾能稍遠離台海上空，兩岸當權者都需再多些努力。

北京 疫情 習近平

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