黑白集／捷克準總統談帕蔡通話：台灣總統主動邀請

捷克總統當選人帕維爾表示，與蔡英文總統通話是由蔡主動提出。(美聯社)

蔡英文 總統與捷克總統當選人帕維爾通話，當然是外交成果，但在蔡政府大內宣後，帕維爾接受德國 之聲專訪時卻更正說，這通電話是由台灣總統主動提出的，外交美事頓時翻轉為糗事。其實帕維爾還是高興地回應了，但他的更正，卻凸顯蔡政府連總統級交流都不見真誠，只想操弄民眾情感。

此事源於國內媒體轉載捷克報導稱，帕維爾透過幕僚安排，將分別與蔡英文及烏克蘭總統澤倫斯基通話，府方雖有回應，卻始終未說明主動接洽過程，以致連德國之聲都誤以為是帕維爾刻意安排與台、烏總統通話。

說穿了，這樣的誤會正是蔡政府想帶的風向，讓民眾以為帕維爾要讓全球知道其外交立場，進而證明國際社會支持台、烏已成主流。

挺烏是北約 政策，身為前北約軍委會主席的帕維爾挺烏自不待言；但透過兩通電話就想把北約、捷克挺烏和挺台畫等號，明顯是政治操作，遠非「美麗的誤會」。帕維爾主動「更正」，又稱台捷關係深厚並不意味捷克對中政策改變，即說明一切。