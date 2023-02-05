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黑白集／捷克準總統談帕蔡通話：台灣總統主動邀請

黑白集
捷克總統當選人帕維爾表示，與蔡英文總統通話是由蔡主動提出。(美聯社)
捷克總統當選人帕維爾表示，與蔡英文總統通話是由蔡主動提出。(美聯社)

蔡英文總統與捷克總統當選人帕維爾通話，當然是外交成果，但在蔡政府大內宣後，帕維爾接受德國之聲專訪時卻更正說，這通電話是由台灣總統主動提出的，外交美事頓時翻轉為糗事。其實帕維爾還是高興地回應了，但他的更正，卻凸顯蔡政府連總統級交流都不見真誠，只想操弄民眾情感。

此事源於國內媒體轉載捷克報導稱，帕維爾透過幕僚安排，將分別與蔡英文及烏克蘭總統澤倫斯基通話，府方雖有回應，卻始終未說明主動接洽過程，以致連德國之聲都誤以為是帕維爾刻意安排與台、烏總統通話。

說穿了，這樣的誤會正是蔡政府想帶的風向，讓民眾以為帕維爾要讓全球知道其外交立場，進而證明國際社會支持台、烏已成主流。

挺烏是北約政策，身為前北約軍委會主席的帕維爾挺烏自不待言；但透過兩通電話就想把北約、捷克挺烏和挺台畫等號，明顯是政治操作，遠非「美麗的誤會」。帕維爾主動「更正」，又稱台捷關係深厚並不意味捷克對中政策改變，即說明一切。

其實德國之音專訪更讓人玩味的，是帕維爾談如何對抗民粹主義：你所做的每件事都要公平，並試著用最真實的語言，而非用美好、悅耳的方式去作描述。蔡政府慣以「選擇性忽略」手法操作大內宣，如今遭帕維爾「真實的語言」打臉，何其諷刺！

蔡英文總統。(本報資料照片)
蔡英文總統。(本報資料照片)

德國 北約 蔡英文

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