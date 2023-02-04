麥卡錫訪台傳聞 黃珊珊：台灣一頭熱

聯邦眾院議長麥卡錫 2日在國會山莊對媒體兩度表示，「我現在沒有任何排定訪問台灣的行程」。台北市前副市長黃珊珊昨表示，現在談麥卡錫的問題太早了，要等美國務卿布林肯 訪陸後，才會決定麥卡錫是否訪台，「台灣在這邊自己一頭熱有什麼意思？」

國民黨主席朱立倫表示，最近接待非常多美方訪團，包括國會議員、官員和學者，「我們都歡迎多多交流」，讓美方更了解國民黨、了解台灣。

民進黨立委王定宇昨說，美媒報導麥卡錫春季訪台的新聞，因美方要建立一套議長訪台、因應北京 武力威脅的應變機制，美方針對印太地區有很多標準作業流程跟應變計畫，獨缺議長訪問台灣、北京用武力威脅的應變計畫，為建立機制，與相關單位接洽，消息可能是從這些單位流出，中間有誤解，演變成說麥卡錫春季要訪台。

黃珊珊昨接受廣播訪問時說，美方不願讓北京坐大，但又不能和北京翻臉，布林肯才要去談判。可觀察布林肯是否能見到國家主席習近平、雙方談了什麼。黃珊珊認為，美中即使要對戰，也希望在事前盡可能找共識，這次布林肯訪北京，就是去「尋求一種可能的恐怖平衡」。

針對蔡英文總統日前出席大陸台商春節活動時說，願意和北京當局展開對話。朱立倫也表示，蔡英文總統要跟著國民黨路線，「我很歡迎」，但不要說一套做一套。