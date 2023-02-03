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劉兆玄：蔡政府應婉謝麥卡錫 訪台此時不宜

台灣新聞組╱台北3日電
行政院前院長劉兆玄投書本報系聯合報指出，政府有責任婉謝麥卡錫此時訪台。(本報資料照片)
行政院前院長劉兆玄投書本報系聯合報指出，政府有責任婉謝麥卡錫此時訪台。(本報資料照片)

針對美國眾院議長麥卡錫可能訪問台灣，進而製造兩岸緊張，甚至擦槍走火爆發嚴重衝突，行政院前院長劉兆玄投書本報系聯合報指出，政府有責任要予以婉謝，禮貌但堅定地告訴他：「謝謝好意，但對不起，此時不宜！」

劉兆玄文章指出，去年底，賴清德副總統在參選民進黨主席的政見發表會中，提出「和平保台」主張，很明顯地改變了民進黨「抗中保台」的一貫立場；今年初，民主教育基金會發表民調，對「抗中保台」及「和中保台」哪一項對台灣最有利的問題，53％民眾認為「和中保台」對台灣最有利，認為「抗中保台」最有利的只有25％。同一民調中，對是否同意「親美可保台」的問題，則有62％的民眾表示不同意，同意的只有29％。上述兩則新聞揭示，台灣民眾對兩岸關係的意見風向開始轉變了。

文章說，去年美國眾院前議長裴洛西的訪台一日遊，給北京一次海空圍台的實彈、實境軍演，海峽原有的所謂「中線」從此一去不復返；試想，如果裴洛西沒有訪台，北京的圍島軍演不知會在國際上掀起多大的撻伐之聲，但是就因為裴洛西訪台之故，國際關切之聲有之，譴責之聲幾不可聞，連美國也摸摸鼻子啞口無言。「何故？你自己惹起的啊！」

關於麥卡錫訪台可能掀起的兩岸更大緊張，劉兆玄認為，蔡政府有責任要予以婉謝，禮貌但堅定地告訴他：「謝謝好意，但對不起，此時不宜！」這是操之在我，政府可以做到的事。

劉兆玄寫到，2024年的大選可能關係到全球的戰爭與和平，台灣突然站在世界戰爭與和平的浪峰上，它下一步的角色會是戰爭的引爆器，還是和平的壓艙石？台灣人民的抉擇將受到前所未有的注目。

退休大使徐勉生同日也投書聯合報指出，如果台灣對麥卡錫既不能表示歡迎，也不能婉拒，陷入兩難，不妨從外交角度來試著評析。

第一，外交的首要目標是維護本國國家利益，雖然北京軍演後有甚多國際友人聲援台灣，但是此種口惠並沒有實質利益；第二，美國的國家利益，並不等同台灣的國家利益，如果麥卡錫訪台，台灣被美國利用，遭到北京報復，可謂無妄之災；第三，麥卡錫對台友好，助台的方式甚多，例如協助台灣鞏固邦交、協助台灣參與國際組織、提供台灣真正需要的武器裝備都更有利。

徐勉生提到，外交最高境界是共創雙贏，麥卡錫訪台固然可以在形式上增進台美友好，卻會在實質上損害兩岸關係，得失之間，應不難衡量。

麥卡錫 北京 裴洛西

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