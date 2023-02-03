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陸委會：小三通擬常態化 直航增點待評估

記者廖士鋒、陳政錄╱台北3日電
海基會2日舉行已停辦三年的「2023大陸台商春節活動」，陸委會主委邱太三(中)出席。(記者林伯東／攝影)
海基會2日舉行已停辦三年的「2023大陸台商春節活動」，陸委會主委邱太三(中)出席。(記者林伯東／攝影)

「金馬小三通春節交通專案」將於2月6日到期，小三通日後走向引發各界關注。陸委會主委邱太三昨首度透露，小三通「常態化」，是陸委會提出的方案之一，「專案申請已經不在方案中」，走向常態化。何時能正式宣布？他表示：「這幾天就要做確認」。

小三通下階段運行、兩岸直航增點議題，在昨日大陸台商春節聯誼活動當中，成為一大焦點。針對多位各地台協會長提出恢復廣州等航點的呼籲，海基會代理董事長許勝雄表示「這是好事」，但邱太三仍未鬆口，僅提到相關部門正在做各項討論和評估。

多位大陸台商會長昨齊聲向蔡政府喊話：盡快增加兩岸航點。台企聯常務副會長翟所領指出，「每個地區台協，都請命很多次了」、「這是目前大陸150萬持台胞證的人最期盼的事情」。

東莞台協會長陳宏欽則點名深圳、廣州、南京、無錫、濟南、青島等六座台商較密集的城市，建議優先恢復；珠海台協會長葉飛呈、澳門台商會長簡廷在亦都提出增點呼籲。

邱太三表示，台灣已收到大陸方面建議，也報請相關部門正在做各項討論跟評估。他允諾，一定會逐步恢復兩岸人民交流，至於何時能增點？他則說，需要對方協助提供相關必要的評估資訊。

對於怎麼解讀大陸主動致函台灣？邱太三回應，過去兩岸簽了23項協議，持續有不同層次運作，包含資訊提供、個案的緊急處理等，「這次問題是政策性決定」。

針對小三通春節專案即將到期的後續政策，邱太三指出，專案到1日為止總人數是3594位，陽性率目前僅2%，未來會朝向「常態化」。

海基會昨日在台北舉辦「2023大陸台商春節聯誼活動」，大陸國台辦緊接著也將於5日，在北京和台商舉行小規模座談，與會者為大陸全國台企聯主要幹部，這將是國台辦主任宋濤上任後，首次面對面聽取台商代表心聲，預計將重點圍繞兩岸直航航點、航班恢復，以及大陸疫後拚經濟等話題。

在春節後與大陸全國台企聯、重要台商代表開會座談，是陸方行之有年的慣例，台商透露，今年較特殊的是，這是宋濤上任後首度與台商座談。

宋濤上月底在廈門分別會見國民黨前主席洪秀柱和金門縣長陳福海、立委陳玉珍，並關切小三通、對台供水情況，並走訪台資企業，與台商、台青交流。宋濤說，大陸將秉持「兩岸一家親」理念，尊重、關愛、造福台灣同胞。

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