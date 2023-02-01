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新聞分析／別傻了 台灣關係法才是美國紅線

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新聞分析／別傻了 台灣關係法才是美國紅線

華盛頓記者張文馨
台立法院長游錫堃1日訪問華府。（華盛頓記者張文馨／攝影）
台立法院長游錫堃1日訪問華府。（華盛頓記者張文馨／攝影）

在會後受訪開始前，立法院長游錫堃看著標示採訪位置的紅色膠布說了一句「不能跨越紅線噢」；在與麥卡錫有關的問題上，游錫堃謹守實問虛答的「紅線」，卻在美國的對台政策上大玩文字遊戲。

游錫堃訪問美國的頭條，就是到底要不要會晤新議長麥卡錫？人都到了華府，他就是不承認也不否認；或許深知麥卡錫訪台會給美中台關係帶來劇烈影響，就連是否邀請麥卡錫，游錫堃也不鬆口；其背後原因很好理解，中華民國立法院長若在美國公開表態，無疑會毀掉美中台三方檯面下運作的彈性空間。

但是，當談到政治信仰時，「水牛伯」倒是生猛敢言，呼籲美國承認台灣，跟台灣建交；更進一步拋出「游式定義」，指美國的台灣政策已非「一法三公報」（台灣關係法與美中三聯合公報），而是新增台灣旅行法、亞洲再保證倡議法、台北法案和台灣保證法，變成「五法六保證三公報」，揚言美中三公報效力還低於對台六項保證。

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實際上，這只是游錫堃喊給自己開心的文字遊戲。首先，上海公報和建交公報出爐後，才有台灣關係法，台灣關係法開宗明義說，「由於美國總統已終止美國和台灣統治當局（在1979年1月1日前美國承認其為中華民國）間的政府關係，美國國會認為有必要制訂本法。」

三公報是美中兩國政府簽訂的文件，台灣的立法院長一句「三公報沒有法律效力」，就想顛覆既存的美中關係，未免天真。

美國前國防安全合作局運作部主任羅斯（Edward Ross）表示，六項保證和聯合公報都只代表政策而非法律；在實際操作面上，美國軍售台灣前依然要考量中國的反應，「公報明天就可以廢除，但這樣無疑會激怒中方。」

羅斯的談話凸顯了一項事實，問題不在法律效力誰高誰低，而是美國政府如何形塑美中台政策。

也就是說，即便沒有法律效力，美國歷任政府官員談到「一個中國政策」，一定會提到三項聯合公報；現在耳熟能詳的「和平解決台灣問題」的主張，源自上海公報的文字，歷經數十年演變，現在加上了「在符合台灣人民意願與最佳利益的情況下」的前提。

「五法六保證三公報」聽起來或許過癮，究竟只是游錫堃的一廂情願。美中台關係像鐘擺，目前擺向台灣，明天擺向中國，關鍵在美國政府怎麼看待，也就是如何才符合美國的利益。

國會通過法案表達了國會意志，但行政部門只要不公開唱反調，消極抵抗仍過得了關的；例如台灣旅行法通過4年多來，行政官員訪台次數有大幅增加嗎？各個挺台法案都存在為台灣爭取利益的出發點，法案內容自然包山包海，行政部門有逐項落實嗎？

美國政府過去說「台灣關係法」、「三聯合公報」，如今加上「六項保證」，來說明一中政策，從排列組合就可以理解，這不是單純法律效力問題，而是美國政府看待對台灣政策的基本立場。

面對局勢變化，美方依然以台灣關係法所框定彈性空間來應對，這也是台灣最有力的對美槓桿；這條「紅線」，不僅美國人會謹守，台灣人民看待美國的台灣政策時更要清楚掌握，「以法亂真」的自我催眠，不會對強化台灣安全或提升台灣地位有任何幫助。

台灣關係法 麥卡錫 中華民國

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