曾估2027年陸攻台 美前印太司令戴維森訪台

美國前印太司令部司令戴維森上將率訪問團抵台，華府有學者指美軍將領此刻強調台海有戰爭威脅，有力保國防預算的意味。圖為美國日前宣布售台「火山陸上機動布雷系統」。（取材自美國陸軍官網）

美國前印太司令部司令戴維森上將前天率訪問團抵台。外交部北美司長徐佑典昨天表示，戴維森一行將晉見蔡英文總統，並拜會國防部 、國安會、陸委會與智庫等單位。

本報系聯合報報導，戴維森在2021年卸下印太司令一職之前曾表示，解放軍攻台可能在未來10年、甚至6年內發生。他近日重申，因北京不承諾放棄武統台灣，他仍堅持先前評估，即中國大陸可能在2027年前攻台。對此，國防部昨天表示，尊重學者言論，國軍官兵秉持料敵從寬原則，針對解放軍可能行動，務實評估及妥適應處。

中央社報導，在華府 智庫「笹川和平基金會」（Sasakawa Peace Foundation）擔任顧問委員會成員的戴維森還說，考量到進攻和防禦行動的「範圍和規模」，以及台灣衝突地點，台灣問題也應被視為日本的「擔憂」。

徐佑典說，訪團將在台停留五天，訪團團員包括歐布萊特石橋集團的亞太資深顧問歐佛拜、國家亞洲研究局非駐點研究員賀樂薇、笹川和平基金會資深主任蕭夫等亞太議題專家共六人。

此外，台北中國時報報導，美國國防部長奧斯汀上月初才稱，他不敢斷言中國大陸短期內會犯台，但近日美空軍機動司令部司令米尼漢卻在內部備忘錄警告，美中最快可能在2025年開戰，引起外界驚愕。華府有學者指出，這凸顯美國文職與軍方將領看法分歧，今年共和黨重掌眾議院後，國會出現削減國防開支的呼聲，美軍將領此刻強調台海有戰爭威脅，有力保國防預算 的意味。

華府智庫「蘭德公司」的國際防務資深研究員何天睦（Timothy R. Heath）則指出：「這裡有一個政治角度，國會正在考慮削減國防預算。這些將軍們，我不想這麼說，他們有動機提醒領導人注意潛在的重大安全威脅，而這需要強有力的國防。」