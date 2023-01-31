李大維回鍋任海基會董事長 邱太三：總統兩岸穩中求穩

海基會董事長由原總統府秘書長李大維回鍋接任。(本報資料照片)

行政院長蘇貞昌昨天率內閣總辭，留任的陸委會主委邱太三，被媒體問到新內閣是否也定調兩岸「春暖花開」？他表示，這要按照新院長指示。此外，海基會董事長由原總統府秘書長李大維回鍋接任，是否代表兩岸關係將走向和緩？邱太三表示，看得出來總統是在穩中求穩。

至於台北市前議員梁文傑將任陸委會副主委，邱太三說，所有人才培育都有老、中、青。

大陸國台辦日前宣布解禁台灣63家食品業者輸入，但台酒仍遭禁，邱太三表示，兩岸貿易是誰設計不符合國際慣例的規則，「解鈴還須繫鈴人」；到底是誰設計這樣的門檻，他們自己應該知道。媒體詢問國民黨與國台辦會商，是否有矮化台灣的疑慮？邱太三表示，各位都很清楚，可看出誰在做這樣的政治操作。

民進黨 立法院黨團幹事長鄭運鵬昨天說，中國去年莫名其妙地禁止，前天又莫名其妙地開放，台灣有政治人物配合政治宣傳，這是民意代表很大的悲哀。

陳玉珍表示，金酒是金門的經濟命脈，小三通對金門來說也很重要，她不能因為部分民進黨人士的意識形態就隨之起舞、毀掉金門的發展，希望民進黨要以人民的經濟生活為優先考量，不要整天只以意識形態、為了選票來做抗中保台的操作。

美國眾議院 議長麥卡錫傳出今年春天可能訪台，外界憂心中共恐加劇反制。國防部 長邱國正昨天受訪時表示，國防部平常就對任何可能發生的事都有所因應和著手，但不好妄加評斷，未來有任何可能，都會納入考慮和準備。

前總統馬英九則表示，美國前眾議院議長裴洛西去年來台已經帶來很大的問題，政府一定要慎重面對，別讓這種事情一再發生。

新北市長侯友宜則表示，台灣是一個非常熱情友善的國度，歡迎任何國際友人來台灣，最重要是台海跟區域穩定發展，是大家共同的願景。

美國空軍上將米尼漢日前在一份內部文件中警告，美國有可能在2025年與中國發生衝突風險，最有可能的原因是台灣問題。邱國正表示，尊重各方專家學者發表的言論，他相信都有立論基礎，不會空穴來風，國防部無時無刻都在備戰，「可以百年無戰事，但不可一日無戰備」，國防部持續努力。