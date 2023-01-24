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台海軍前司令：解放軍縱有兩棲登陸能力 在台也無法發揮

記者廖士鋒、陳政錄／台北報導
海軍前司令陳永康認為，相較於共軍兩棲登陸，更應注意的是能源、醫療等問題。（記者廖士鋒／攝影）
海軍前司令陳永康認為，相較於共軍兩棲登陸，更應注意的是能源、醫療等問題。（記者廖士鋒／攝影）

兩岸軍事局面詭譎多變，政大國關中心過年前舉行研討會，海軍前司令陳永康指出，解放軍縱有兩棲登陸能力，台灣也無法讓其發揮，台灣需要注意的是確保能源、電力等設施正常運作；他建議政府舉辦跨領域兵棋推演，而非僅計算戰場損傷跟戰爭結果。

「台灣絕對不是烏克蘭。」陳永康說，烏克蘭面積是台灣16.725倍，有足夠空間收容難民，鄰近國家藉由鐵公路每天源源不斷補給，但台灣完全仰賴海上交通線；假如烏東景象發生在台灣，「從頭打到尾，台灣會全毀」。

針對共機在台海的各種騷擾，陳永康直言，這是「沒有戰火的消耗戰」，藉由每天搞幾架飛機，半年下來，料配件消耗完了，維修還要送回美國去，6個月戰備就降低了。

談及解放軍去年8月圍台軍演，陳永康表示，8月4日到11日，美軍航母其實沒有離開，而是在台灣東部500浬外「幫我們看後院」，那個位置可以控制宮古海峽、巴士海峽。另據日本公布的消息，去年5月，解放軍航母「遼寧號」的航線，跟美國航母上次是同個位置，其中意涵是要「突出島鏈」。

陳永康也說，所謂「豪豬戰略」是美國人講的，更重要的是要確保能源電力不斷，汽油水電網、醫療公共設施正常運作，巴士可以開，他建議政府舉辦跨領域兵棋推演。

對於解放軍登陸議題，陳永康說，「不要緊張」，1944年二戰時美軍曾有登陸台灣方案、1960年中美「藍星演習」時，都是針對台灣西南部擬定登陸的計畫。目前國軍海軍陸戰隊一年兩次在這邊演習，上了岸之後右轉，因為沒辦法登陸、出不去，「中華民國陸戰隊都沒辦法演習登陸的地方，解放軍會來登陸？」若把所有海灘全部強化，已經沒有海灘可以登陸。

復旦大學一帶一路全球治理研究院常務副院長黃仁偉說，中美在台灣議題上都存在「烏克蘭陷阱」，美國現抓緊對台輸送武器，甚至是武器儲備和武器使用訓練，似乎是為吸取烏克蘭教訓，認為準備愈早愈好，卻加大中美地緣政治風險。

解放軍 烏克蘭 中華民國

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