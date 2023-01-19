我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傾聽需求 紐約皇后區長聯合市府走訪法拉盛

紐約移民傳承廣場揭幕 肯定歷史貢獻

習近平恐試圖歷史留名 吳釗燮曝「這年」是侵台可能時間點

記者歐陽良盈／台北即時報導
台灣外交部長吳釗燮。 （記者曾原信／攝影）
台灣外交部長吳釗燮。 （記者曾原信／攝影）

台灣外交部長吳釗燮接受英國Sky News新聞台專訪，他表示，2027年中國國家主席習近平可能進入第四任期，若前三任期無法取得重大成就，可能試圖在新任期對台冒進，為自己歷史留名。

吳釗燮指，中國侵台機率升高，2027年是可能的時間點。中國政府面臨各項內政問題等嚴重挑戰，為維持其威權體制，可能試圖透過發動對台攻擊或製造外部危機，轉移人民注意力，使台灣成為代罪羔羊。

吳釗燮說，解放軍機數度穿越台灣海峽中線，為防止緊張情勢升高，台灣一向自我克制，呼籲國際社會持續表達對台海和平的關切，正告中國任何片面改變台海現狀的企圖都不會被接受。

吳釗燮表示，除台海外，中國在東海、南海、太平洋等地的威權擴張，也引起周邊國家不安，民主國家必須共同嚇阻中國危害區域和世界的和平穩定。

吳釗燮認為，台灣已宣布採取一系列改革措施，只要有策略和決心，透過發展不對稱戰力，意志堅定地守護國土，侵略者即使強大也不會輕易得逞。

吳釗燮重申，維持台海現狀是台灣一貫政策，也是區域和平穩定的關鍵，「符合各方最大利益」。台灣從不挑釁，且一向表示願意和中國對話，但對話必須是在對等、尊嚴的基礎上，不容北京預設任何政治前提。

外交部長吳釗燮（右）接受英國Sky News新聞台亞洲特派員Helen-Ann ...
外交部長吳釗燮（右）接受英國Sky News新聞台亞洲特派員Helen-Ann Smith（左）專訪。 （民眾黨團提供）

北京 解放軍 英國

上一則

純按摩不純？亂掐女同事胸還動嘴咬乳頭 色男下場慘了

延伸閱讀

春節前夕 習近平問候胡錦濤新春愉快、健康長壽

春節前夕 習近平問候胡錦濤新春愉快、健康長壽
美中回溫 葉倫會劉鶴 雙方允管控歧見避衝突

美中回溫 葉倫會劉鶴 雙方允管控歧見避衝突
傳韓正將出任中國國家副主席 對台灣小吃念念不忘

傳韓正將出任中國國家副主席 對台灣小吃念念不忘
防疫鬆綁後 習近平：最擔心農民、特別關注老年人

防疫鬆綁後 習近平：最擔心農民、特別關注老年人

熱門新聞

吳姓男子和詹姓好友的妻子有一腿，詹妻事後懺悔，並表示吳勃起時「生殖器是彎的」，台灣高等法院認定兩人有親密接觸，判吳賠償詹60萬元確定。（示意圖／本報系資料照片）

妻偷吃丈夫好友揭「生殖器是彎的」這下他難逃賠償…

2023-01-16 00:23
陳文茜這幾年飽受病痛折磨。（取材自臉書）

陳文茜罹癌吐「生前最大願望」向已逝外婆祈求3件事

2023-01-12 07:43
前駐美代表沈呂巡今下午在台北第一殯儀館舉行告別式，前總統馬英九和夫人周美青到場致哀，並全程參與，直到目送棺木離去。記者杜建重／攝影

「什麼都要問美國不叫外交官」 沈呂巡告別式追思者眾

2023-01-12 11:32
有台灣民眾檢舉，在中國註冊的某公司代理中國螺螄粉食品進口台灣，包裝上卻印有「你是中國人、我是中國人」等統戰字眼。（圖取自facebook.com/LICHONGLIMTW）

中國螺螄粉銷台灣 包裝印「你是中國人」遭檢舉

2023-01-16 14:01
陳炫劭遭滯留埃及開羅。圖／摘自臉書

買到文物？台影人陳炫劭遭埃及拘留 嘆外交困境國際孤兒

2023-01-11 16:01
恐傷無辜 美國日前宣布售台「火山陸上機動布雷系統」（Volcano），以便戰時在灘岸執行區域阻絕。但有專家認為，布雷系統有誤傷平民的疑慮。圖為布雷訓練畫面。圖／取自美國陸軍官網

台灣將成地雷島？ 美售台地雷車及戰防雷 引爆爭議

2023-01-15 16:39

超人氣

更多 >
3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了

3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了
看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑

看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑
怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞

怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞
林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚
金正恩當面揭露美軍斬首計畫 龐培歐急智化解尷尬場面

金正恩當面揭露美軍斬首計畫 龐培歐急智化解尷尬場面