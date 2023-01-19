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新聞評論／高喊美麗島 蔡政府卻要布雷不惜焦土

社論
幾十年來民進黨把「美麗島」的口號喊得震天價響，蔡政府卻要在自己的國土上布雷。（本報資料照片）
幾十年來民進黨把「美麗島」的口號喊得震天價響，蔡政府卻要在自己的國土上布雷。（本報資料照片）

自從閣揆蘇貞昌宣示要「掃帚抗敵」，蔡政府的反中民粹即越來越荒腔走板。最近，美國批准售台價值55億元台幣（約1.8億美元）的14套「火山布雷系統」，能以10分鐘960枚的速度在台灣沙灘上部署反裝甲地雷，阻擋敵軍攻勢。這項採購引發各界強烈質疑：蔡政府在自己的國土上布雷，是要玉石俱焚，把台灣變成烏克蘭嗎？

幾十年來，民進黨把「美麗島」的口號喊得震天價響，聲稱這個「本土政黨」如何愛鄉、愛土、愛人民。到頭來，蔡政府為了自己失控的兩岸政策，卻甘願充當美國的馬前卒，不惜焦土作戰，把鄉土、百姓全都賠上。試想，當這套系統派上用場時，就算台灣一天內能把重要灘頭布滿地雷，美麗之島也已柔腸寸斷，經濟活動全告停頓，「福爾摩沙」將變成什麼模樣？

替這套布雷系統辯護的人振振有詞，包括：第一，它布的是「戰防雷」，在確定或預判敵軍登陸地點後才精準部署，不會在平時廣泛大面積布雷；第二，其設計針對的是敵人裝甲車，而非人員，通常需要150公斤的壓力才能引爆，人民不會因誤觸而引爆；第三，這種地雷浮布於地面，易於識別及回收，也能透過系統啟動其「自毀功能」。言下之意，這種地雷既「安全」又「智慧」。

然而，上述的說法其實漏洞甚多，輕易便能駁斥。第一，兩岸戰爭到了我方需要布設戰防雷時，意味海戰空戰均告失利，要進入地面肉搏戰；以台灣蕞爾小島，能有烏克蘭那樣的長期陸戰縱深嗎？第二，戰防雷雖是針對裝甲車而來，但攜帶器械或奔跳中的人員都可能造成150公斤以上的壓力，而引爆地雷。何況，浮布灘頭的地雷可能隨潮水漂移至其他海岸，能說不危險嗎？第三，該地雷雖有自毀功能，但根據國外軍事機構測試，約有5%到10%的地雷因各種因素無法完全自毀，其遺禍仍相當可怕。

要不要購置這套布雷系統，軍方當然可以有其特殊的戰略構想，藉以表達軍民共同浴血抗戰的決心。但讓人困惑的是，主政者為何不好好珍惜既有的和平與繁榮，卻天天想著戰爭？一個在野時曾把「美麗島」歌頌上天的政黨，一朝執政後，卻甘願把自己的國土鋪上地雷，這算哪門子「愛鄉土」？請蔡政府誠實告訴人民：全球有哪個民主國家把地雷布設在本國土地上？何況，就算這些地雷能夠自毀，它炸毀的不是台灣的土地嗎？

諷刺的是，當「美麗島系」消失在民進黨的現存派系表列，民進黨連「美麗島」三個字也漸漸不再提及了。近幾年，蔡政府不惜毀掉大潭藻礁也要強建中油第三天然氣接收站，不惜填海毀基隆港也要建「四接」，人們便知道這個本土政黨已經徹底變質，環境保護已從它的理念中消失無蹤。不僅如此，不惜毀掉農田、填掉埤塘也要種光電，不惜砍掉樹林也要改鋪太陽能板，不惜擋住漁民航道也要開闢離岸風電場。蔡總統為了維護自己的能源政策，國土都可以濫建濫伐；以這樣的執政思維，如今為了扮演美國馬前卒，在自己的海岸線上布雷，也不曾有過任何猶豫吧！

地雷因易於造成不特定對象的傷亡，且遺害久遠，被視為「不道德武器」，被《渥太華公約》列入禁用範圍。荒謬的是，蔡政府卻一味宣傳火山布雷系統的「進步性」，彷彿這種地雷能辨識敵友，絕不會誤傷人民。這放在軍紀事件頻傳，連雄三飛彈都能誤觸發射的軍伍中，叫民眾如何信服？連海灘都敢出賣，蔡政府眼中還有珍貴的東西嗎？

民進黨 烏克蘭 藻礁

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