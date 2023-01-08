美日聯合文件將列「台海和平穩定」 載明日擁反擊能力

拜登總統(左)與日本首相岸田文雄(右)13日將會談，圖為去年5月兩人首次會面。(路透)

日媒報導，美國與日本 政府正在協調，將在13日舉行的日美領袖會談後，發表以「安全保障領域」為主的聯合文件，已知內容將包括重申「台灣海峽和平穩定」的重要性等。

讀賣新聞報導，不只一位日本政府相關人士透露，預料日美將基於日本政府日前修訂有關國家安全保障戰略等三份文件，在聯合文件寫入進一步深化日美同盟，及推動「自由且開放的印度太平洋」強化合作等。

拜登 、岸田文雄13日華府會談

拜登總統與日本首相岸田文雄將於13日在華府舉行會談。岸田去年5月在日本東京舉行的日美領袖會談上，曾向拜登說明日本政府徹底強化防衛能力及大幅增加防衛經費的決心。在這次的領袖會談上，岸田將說明日本政府在過去這段期間的作為。

有關聯合文件，目前方向是基於日本政府在相關文件載明擁有「反擊能力」等，提出深化日美安全保障合作，展現堅強的日美同盟。

聯合文件將再度確認釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）屬日美安保條約第五條適用對象，也重申「台灣海峽和平穩定」的重要性。

日美安保條約第五條載明，對日本領土的攻擊將引發美國的行動。美國依據第二次世界大戰後的條約，對日本提供安全保障。

岸田此行訪美前，9日起先赴法國、義大利、英國 及加拿大與各國領袖會談，並呼籲各國今年5月在日本廣島市舉辦的七大工業國集團（G7）峰會上合作。

共同社報導，岸田10日造訪英國與英國首相蘇納克會談時，可能正式簽署強化國防合作關係的「相互准入協定（RAA）」。

報導指出，日本國家安全保障局長秋葉剛男6日與蘇納克的國安顧問巴羅通話時，一致同意加快磋商進程，以便盡快簽署RAA。兩國希望岸田10日會晤英相蘇納克時，雙方能就達成共識並正式簽署。

該協定旨在促成日本自衛隊與英軍互訪及舉行聯合演訓，進一步加強防衛及安保合作，將雙方關係推向「準同盟」形式。