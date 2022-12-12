台美國民兵合作 駐美軍事代表團明年擴編 將派員互駐

軍方證實，國軍擬透過全民防衛動員署，加入美國國民警衛隊的「州合作夥伴計畫」（State Partnership Program，SPP），目前已獲美准許雙方派員互駐設立專責窗口，明年元月起台駐美「中華民國軍事代表團」將擴編上校、中校、少校聯絡官各一名，上校職由全動署派遣，專責推動與國民兵 合作事宜。

美方建議將台灣加入類似國民警衛隊的州合作夥伴計畫，讓台灣參與聯合軍事訓練。據證實，「州夥伴專案」與台合作對象，目前以夏威夷州 為首選，美國西岸的華盛頓州、加州、俄勒岡、阿拉斯加、明尼蘇達等州為次要選擇，交流不限於台灣全民防衛動員署所屬後備部隊，也須包括常備部隊作戰議題。

台灣與夏威夷州國民兵交流合作已有歷史。美國夏威夷國民兵局一星准將摩西高儀（Moses Kaoiwi）上月自夏威夷國民兵局退役後，發表一篇軍旅心路歷程文章，披露2013年任中校時，曾來台在南投竹山消防訓練中心實施激流救難專家交流的畫面，顯示台灣與夏威夷州國民兵很早就展開交流。

國防部 曾證實，此案已獲美支持，初期成立一個與美國民兵常態性交流及協調窗口，後續依交流進展規畫具體方式；研擬先由美方赴台交流，隔年台方來美觀摩原則，汲取美方實務經驗及建議。

民進黨立委王定宇日前在立法院質詢時，關切台美雙方就此案簽署備忘錄（MOU）後，是否確定雙方包括聯合演訓等合作範圍？國防部長邱國正回應表示，這項交流涵蓋面很廣，訓練要經一番討論，目前暫無明確計畫。立委建議應含括新兵訓練、雙方部隊演訓。邱國正表示，「現在已經有了」，在討論中，「將來要互派人」。

據證實，明年元月起，駐美軍事代表團軍協組擴編上校、中校、少校聯絡官各一名，元月將由全動署先派遣一名上校駐美辦公，目前已核定由威爾猛軍校畢業的砲兵上校蔣偉達赴任，後續中、少校聯絡官，則可望由政戰、特戰部隊選派適當人員赴任。美方也派遣適當層級人員駐台辧事。

國防部昨表示，台駐美軍事代表團與美方合作交流為常態性工作，國防部樂觀其成。