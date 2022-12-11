黑白集／蔡政府劍指抖音 想造綠壩長城？

隨著國內公部門資通設備及所屬場域禁載抖音、小紅書，校園是否禁止抖音或者管制抖音也備受關注。（路透）

短影音平台抖音 等近來成為焦點，從學子黏著或民眾資安角度，或許有討論空間，但數位發展部長唐鳳說，行政院將以國安角度跨部會討論此議題，這麼大陣仗是要打造網路綠壩長城嗎？

唐鳳說政府已限制公部門下載、使用抖音等軟體，政府部門想搞網禁自我封閉，人民管不著；但她說「各界認為抖音有國安疑慮」，就不免讓人擔心「國安」又無限上綱，干涉閱聽自由的黑手將伸進人民的手機與電腦。

要求禁用抖音的理由，有謂「抖音一響，父母白養」，直指造成青少年沉迷；但禁抖音，青少年改玩網路遊戲或頻上交友平台，就不會沉迷？不從教育避免網路成癮著手，只想掐斷單一平台，真是比鋸箭法還不如。

也有所謂「文化侵略」，難道日、韓影音就不是文化侵略？而蔡總統不也在看「延禧攻略」、「甄嬛傳」等宮鬥劇？就連砲轟抖音的民進黨立委林楚茵，也遭爆有抖音帳號！果然又是「綠能 你不能」。至於「散布虛假訊息操作認知作戰」，難道臉書、LINE就沒有這個問題？

各種社媒或平台都有來自各方的影片或貼圖貼文，那是視覺商業化的網路結晶，混雜一些假訊息並不奇怪，但其中更潛藏多少創意及商機，唐鳳不要對不起數位「發展」部的招牌。扛著國安大砲來轟，莫非真想把台灣給北韓 化？（轉載自聯合報）