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拜登任內第7度對台軍售 總價值4 .28億美元

國際組、記者蔡晉宇、程遠述／台北8日電
美國歷年對台軍售 製表／政治組
美國歷年對台軍售 製表／政治組

美國國務院政軍事務局6日晚間發布新聞稿說，美國批准價值3億3000萬美元（約台幣100億元）的軍購案，為台灣擴充其軍機零部件和相關設備的庫存，稱此舉不會改變地區的軍事平衡。

外交部昨表示，已收到美國政府的正式通知，美國行政部門已通知國會將對台灣出售可供台方F-16與經國號戰機及C-130運輸機使用的零附件，總價值約4.28億美元，也是美國總統拜登任內第七度對外宣布的對台軍售。

總統府發言人張惇涵表示，感謝美國政府再次以實際行動落實對台灣的安全承諾，台灣會持續堅定捍衛主權、守護國家安全、展現自我防衛決心與能力，確保台海及區域和平穩定與繁榮發展。

6日晚間，美國國會公布協商定案版國防授權法案（NDAA），計畫未來五年提供台灣100億美元軍援，且將優先把美國「超額防衛物資」提供給台灣。法案也呼籲美台舉行聯合軍演，指對提升戰備有益。

對此，國防部長邱國正昨列席立院外交及國防委員會，國民黨立委溫玉霞關切，這100億美元在NDAA中是「可以」動支？或「必須」動支？邱國正表示，未來若能支用這筆款項，台美會互相協調；他肯定這項政策實際性，因為若「讓這個球打出來以後是空的，那就不可思議」，但國防部也會注意，不要因此「被套住了」。

另萬，民進黨立委蔡適應質詢美方宣布軍售的項目，詢及台方目前還有對美採購主力裝備正協商中？國防部戰規司長李世強表示，包括海馬斯火箭系統增購案，相關軍購案都按程序進行中，另有機密預算項目在洽談中，「都按管制節點在走」。

李世強昨也證實，空軍已提早獲得美軍售我AGM-88E HARM高速反輻射飛彈，飛彈「現在已在台灣」。AGM-88高速反輻射飛彈是美國現役的空對地反輻射飛彈，是同型飛彈新版本，能攻擊敵軍雷達站。

美國將售台4億2800萬美元的航材零附件，為各型戰機系統備件及消耗品。圖為F-1...
美國將售台4億2800萬美元的航材零附件，為各型戰機系統備件及消耗品。圖為F-16V戰機。(本報資料照片)
美方7日公布對台軍售，台國防部也證實，空軍已獲得AGM-88E高速反輻射飛彈（最...
美方7日公布對台軍售，台國防部也證實，空軍已獲得AGM-88E高速反輻射飛彈（最下方掛載）。（美國空軍檔案照片）

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