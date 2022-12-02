我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美檢方請求「駁回指控」孟晚舟 結束美中緊張段落

買VR眼鏡被拒 密爾瓦基10歲男童開槍殺了媽媽

駐紐約經文處長投書華爾街日報：台灣有決心自我捍衛

記者顏嘉瑩／紐約報導
李光章投書華爾街日報，強調台灣有決心自我捍衛、對抗中國。(本報檔案照)
李光章投書華爾街日報，強調台灣有決心自我捍衛、對抗中國。(本報檔案照)

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章1日投書華爾街日報，批評此前由美國軍事戰略分析師魯特瓦克(Edward Luttwak)以「台灣不準備打一場真正的仗」(Taiwan Is Not Preparing for a Real Fight)為題發表的文章，表示他對台灣自我捍衛決心的評論，「錯誤且具誤導性」。

此前魯特瓦克針對華爾街日報專欄作家米德(Walter Russell Mead)的「台灣充斥著不穩定的現狀」(In Taiwan, a Shaky Status Quo Prevails)文章發表言論，表示米德在文章中「同情」台灣，但仍揭露台灣政府在國防政策「一貫地」軟弱無能，認為國土應該由他國來捍衛，台灣的年輕人則可以繼續打電玩。

李光章文中表示，台灣有決心自我捍衛、對抗中國。台灣人民很清楚，自由的代價是永遠保持警惕，而台灣人也決心維護自己的民主生活方式。

文中提到，有民調顯示，多數台灣民眾願為反抗中國侵略而戰，台灣政府近年不斷提高國防預算，軍事支出占國內生產總值(GDP)比率高於多數北約成員國。

文中說，台灣的國軍為與高出數倍的敵人作戰，正制定不對稱防禦戰略，改革後備部隊及民防力量，並增加國防預算，以建立機動、遠程和精準打擊能力。

李光章在文中也說：「衷心感謝美國恪守『台灣關係法』和『六項保證』對維護台灣安全的承諾，及對台灣的支持，但台灣不會依賴他人保護，我們將竭力保護自己的安全和民主。」

文末，李光章強調：「沒有人想要戰爭，我們的最終目標不是贏得一場戰爭，而是透過有效嚇阻來防止戰爭。而我們捍衛自己國家的意願是堅定不移及無可爭辯的。」

華爾街 預算 民調

上一則

黑白集／可談國名年代逝 剩蔡的代理人戰

下一則

徐國勇打包逼宮？ 行政院：無閣員遞辭呈…滿朝竟無一是男兒

延伸閱讀

紐約經文處長李光章投書WSJ：台灣有決心自我捍衛、對抗中國

紐約經文處長李光章投書WSJ：台灣有決心自我捍衛、對抗中國
獨家／紐約華婦遭非裔過失殺人案宣判 嫌犯隨時可出獄

獨家／紐約華婦遭非裔過失殺人案宣判 嫌犯隨時可出獄
風吹樹倒壓電線 紐約皇后區逾7000戶停電 華人駕駛幸運躲一劫

風吹樹倒壓電線 紐約皇后區逾7000戶停電 華人駕駛幸運躲一劫
永嘉非遺作品啟動海外巡展 首站紐約

永嘉非遺作品啟動海外巡展 首站紐約

熱門新聞

台灣九合一地方大選於台灣時間26日投開票，本次選舉將選出未來四年的六都與各縣市首長、議員以及里長。（本報資料照片）

台9合1地方大選最新結果、版圖變化一次看

2022-11-26 07:57
民進黨大敗，綠營怒嗆「三大戰犯」難辭其咎。(本報系資料照)

民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎

2022-11-26 07:32
北市候選人蔣萬安 。圖／取自蔣萬安臉書

蔣萬安57萬票當選台北市長：民主戰勝黑箱

2022-11-26 07:22
九合一選舉今天投票，蔡英文總統早上前往投票，並鼓勵大家踴躍投票，這是實踐民主最重要的時刻。(台北市攝影記者聯誼會／提供)

史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席

2022-11-26 08:17
九合一選舉結果出爐，民進黨大敗，創下史上最慘成績，身兼民進黨主席的蔡英文總統（左）與與民進黨秘書長林錫耀（右）晚上在中央黨部召開「2022年地方選舉結果」記者會發表談話，表示即刻辭去黨主席一職。 圖／聯合報系資料照片

「下架民進黨」完勝「抗中保台」 民眾黨奪竹市改寫版圖

2022-11-26 11:13
九合一選舉，民進黨慘敗，身兼民進黨主席的蔡英文總統（左）辭去黨主席一職，並與民進黨秘書長林錫耀（右）向台灣民眾鞠躬。（記者林伯東／攝影）

潰敗…民進黨砲口對內 轟英系放任側翼 林智堅1人毀2都

2022-11-26 21:01

超人氣

更多 >
耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣

耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣
女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」

女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」
6個理由…或許你喜歡山姆俱樂部勝過好市多

6個理由…或許你喜歡山姆俱樂部勝過好市多
網友大推 好市多這款冷凍披薩爆紅

網友大推 好市多這款冷凍披薩爆紅
江澤民遺體運抵北京 習近平接機三鞠躬

江澤民遺體運抵北京 習近平接機三鞠躬