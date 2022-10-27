我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

銀行「吃定」小客戶 拜登開選舉支票：打擊不合理收費

中共20大嚇跑投資人 海外上市中企損失700億

陸委會：兩岸航班數受限 關鍵在清零

台灣新聞組／台北27日電
大陸民航局宣布，自10月底起執行冬春航季航班計畫，將在大陸33個航點與台灣桃園等四個航點間每周安排676班航班。圖為旅客在桃園機場出境長廊。（記者黃仲明／攝影）
大陸民航局宣布，自10月底起執行冬春航季航班計畫，將在大陸33個航點與台灣桃園等四個航點間每周安排676班航班。圖為旅客在桃園機場出境長廊。（記者黃仲明／攝影）

大陸民航局昨宣布冬春航季航班計畫，將在中國大陸33個航點與台灣桃園等四個航點間每周安排676班客貨航班，工總與台商多表示樂觀其成，旅遊業則盼蔡政府開放更多航點。陸委會昨晚回應指出，陸方目前對兩岸現行航點的航班數仍有限制，顯見實際執行仍有疫情「動態清零」相關考量。

工總表示，為了台商往返方便、人才能夠互通，當然希望能夠增加航班與航點，雖然大陸方面的封控持續，人員進出還是有些不便，但航班、航點能夠恢復到疫情前的話，產業界樂觀其成。

商總理事長賴正鎰說，台灣邊境解封後，大陸與港澳人士卻仍未開放，政策應該要適度調整，「既然台灣已經走向開放，那就沒必要針對特定地區域限縮。」

旅遊業者認為，大陸如今把球丟到台灣來，希望九合一選舉完後，蔡政府可屏除所有政治算計，盡快重啟兩岸對話、開放航線。

兩岸航空業者表示，陸方公布的是例行「奉核」航班，實際執行航班，還是要看兩岸政府的政策。目前的關鍵是大陸是否放寬防疫政策，與台灣願意開放增加更多的大陸飛航城市。

陸委會指出，陸方調整其冬春航季航班，尚不涉及兩岸協商，業者實際向台方民航局提出的班表申請，均為現行開放的航點。陸委會主委邱太3月初曾於立法院備詢時表示，兩岸目前只有四個航點，且受到大陸內部疫情管控措施影響，會產生的問題恐怕雙方都要有一些溝通機制處理，「這我們都在持續進行」。

據了解，去年，大陸民航局的冬春航季航班計畫，沒有單獨就兩岸航線提出計畫或航班安排數據。2020年冬春季兩岸航班，實際運作航班數量皆少於大陸官方的規畫。

華航駐北京首席代表丘偉端指出，大陸是例行的政策宣布，不代表實際能執行的航班數。目前，兩岸能直飛仍只有北京、上海、廈門、成都四個城市，沒有接到可增飛其他城市航班的通知。

丘偉端表示，中共20大後，曾有報導稱大幅增加國際航班，但迄今為止，大陸很多大城市，一周只增加了一個境外航班。關鍵原因是，大陸仍堅持「動態清零」；一旦增加國際航班，對防疫旅館需求大幅增加，目前防疫旅館供應並未增加；其次，大陸未放寬現在「七加三」入境隔離。飛往大陸的境外客源增量不大。

丘偉端表示，並未接到台灣有增開大陸四個城市以外新航點命令。據悉，兩岸「小三通」有可能在明年春節時恢復，這將會是一個善意的指標，如「小三通」順利成行，兩岸航空或可能恢復新的直航航點。

大陸四家航空公司駐台負責人則表示，目前沒有接到增加班次指示。大陸業者都希望能恢復到疫情前的水平。

疫情 防疫 北京

上一則

新竹棒球場 審計部直指4大缺失 市府：將負責改善到位

下一則

黑白集／怕人民投票的政府 什麼居心

延伸閱讀

中國是「恐怖情人」？台陸委會：可能有暴力傾向

中國是「恐怖情人」？台陸委會：可能有暴力傾向
「北大神童」李書磊 接掌中共中宣部

「北大神童」李書磊 接掌中共中宣部
小三通遲未開 台商投票路迢迢 金門縣長連署爭取復航

小三通遲未開 台商投票路迢迢 金門縣長連署爭取復航
觀察站／政治封控 誰見兩岸小老百姓人倫悲劇

觀察站／政治封控 誰見兩岸小老百姓人倫悲劇

熱門新聞

張瑞玲努力到最後一刻，不放過任何可以活下去的機會。(取材自臉書)

台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」

2022-10-26 21:26
周玉蔻曝光年輕時的舊照。（Hit Fm提供、截圖自臉書）

69歲周玉蔻「清純嫩照」曝光 網驚呼：超越林青霞

2022-10-25 21:52
對於蔡英文（右）所謂矽盾之說，專家反而覺得，台灣在半導體市場主導地位反而讓自己更加危險，左為張忠謀。（路透）

FT：台積電困迫美中角力之間 對台灣是絆網而非矽盾

2022-10-24 04:34
台灣前立委黃義交驟逝。圖／本報系資料照

「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人

2022-10-17 12:35
民進黨立法委員王定宇。 圖／本報系資料照

王定宇：習近平黨政軍一把抓 「稱帝」後雞犬皆升天

2022-10-23 10:57
菲律賓籍男子肯尼斯（Kenneth Bolivar Distura）2019年在西雅圖搭長榮航空班機赴台，飛行到一半竟起色心，撫摸鄰座的美籍女子胸部，還撕裂對方的內褲、指侵她下體。（本報資料片）

長榮機上撕乘客內褲還指侵 禿頭菲男假釋付保護管束

2022-10-24 21:57

超人氣

更多 >
媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席
35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症

35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症
壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？

壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？
台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」

台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」
報稅時可以節稅 未來還能省錢的7種方法

報稅時可以節稅 未來還能省錢的7種方法