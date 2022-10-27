陸委會：兩岸航班數受限 關鍵在清零

大陸民航局宣布，自10月底起執行冬春航季航班計畫，將在大陸33個航點與台灣桃園等四個航點間每周安排676班航班。圖為旅客在桃園機場出境長廊。（記者黃仲明／攝影）

大陸民航局昨宣布冬春航季航班計畫，將在中國大陸33個航點與台灣桃園等四個航點間每周安排676班客貨航班，工總與台商多表示樂觀其成，旅遊業則盼蔡政府開放更多航點。陸委會昨晚回應指出，陸方目前對兩岸現行航點的航班數仍有限制，顯見實際執行仍有疫情 「動態清零」相關考量。

工總表示，為了台商往返方便、人才能夠互通，當然希望能夠增加航班與航點，雖然大陸方面的封控持續，人員進出還是有些不便，但航班、航點能夠恢復到疫情前的話，產業界樂觀其成。

商總理事長賴正鎰說，台灣邊境解封後，大陸與港澳人士卻仍未開放，政策應該要適度調整，「既然台灣已經走向開放，那就沒必要針對特定地區域限縮。」

旅遊業者認為，大陸如今把球丟到台灣來，希望九合一選舉完後，蔡政府可屏除所有政治算計，盡快重啟兩岸對話、開放航線。

兩岸航空業者表示，陸方公布的是例行「奉核」航班，實際執行航班，還是要看兩岸政府的政策。目前的關鍵是大陸是否放寬防疫 政策，與台灣願意開放增加更多的大陸飛航城市。

陸委會指出，陸方調整其冬春航季航班，尚不涉及兩岸協商，業者實際向台方民航局提出的班表申請，均為現行開放的航點。陸委會主委邱太3月初曾於立法院備詢時表示，兩岸目前只有四個航點，且受到大陸內部疫情管控措施影響，會產生的問題恐怕雙方都要有一些溝通機制處理，「這我們都在持續進行」。

據了解，去年，大陸民航局的冬春航季航班計畫，沒有單獨就兩岸航線提出計畫或航班安排數據。2020年冬春季兩岸航班，實際運作航班數量皆少於大陸官方的規畫。

華航駐北京 首席代表丘偉端指出，大陸是例行的政策宣布，不代表實際能執行的航班數。目前，兩岸能直飛仍只有北京、上海、廈門、成都四個城市，沒有接到可增飛其他城市航班的通知。

丘偉端表示，中共20大後，曾有報導稱大幅增加國際航班，但迄今為止，大陸很多大城市，一周只增加了一個境外航班。關鍵原因是，大陸仍堅持「動態清零」；一旦增加國際航班，對防疫旅館需求大幅增加，目前防疫旅館供應並未增加；其次，大陸未放寬現在「七加三」入境隔離。飛往大陸的境外客源增量不大。

丘偉端表示，並未接到台灣有增開大陸四個城市以外新航點命令。據悉，兩岸「小三通」有可能在明年春節時恢復，這將會是一個善意的指標，如「小三通」順利成行，兩岸航空或可能恢復新的直航航點。

大陸四家航空公司駐台負責人則表示，目前沒有接到增加班次指示。大陸業者都希望能恢復到疫情前的水平。