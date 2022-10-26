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蔡英文：台不因中國恐嚇動搖 吳釗燮：陸武統威脅增

記者丘采薇、李奕昕／台北26日電
世界民主運動大會25日在台北登場，蔡英文總統（左四起）、立法院長游錫堃、諾貝爾和平獎得主瑞薩出席開幕式。（記者曾吉松／攝影）
世界民主運動大會25日在台北登場，蔡英文總統（左四起）、立法院長游錫堃、諾貝爾和平獎得主瑞薩出席開幕式。（記者曾吉松／攝影）

第11屆「世界民主運動」全球大會昨天在台北登場，蔡英文總統在開幕式演說表示，此次大會召開正是時候，此時此刻，民主國家和以規則為基礎的國際秩序，正面臨冷戰以來最大的挑戰，「台灣人民不會因為中國恐嚇而動搖」。

本報系聯合報報導，今年「世界民主運動」大會主題為「宣告民主未來、新前線的團結之聲」，由大會執委會主席、2021年諾貝爾和平獎得主瑞薩（Maria Ressa）揭開序幕，身為記者的瑞薩表示，2024年在美國、印度、印尼等全球多處將有大選，她提醒，若假訊息問題繼續猖獗，會有更多以民主方式選出的非自由領袖，「民主會變法西斯主義」。

蔡總統說，台灣人民對於這樣的侵擾再熟悉不過，近年來，台灣面對來自中國日益升高的威脅，然而，台灣人民卻從未迴避來自威權干預的挑戰。

統派團體約100人赴會場外抗議，統促黨、台灣人民共產黨、三三三政黨聯盟、藍天行動聯盟、勞動黨及新黨等團體發動抗議，昨天上午8時多群眾開始集結，高舉「拒當美國看門犬」、「反對代理人戰爭」、等標語、布條。因集會未經許可，警方舉牌數次警告、命令解散、制止，群眾逐漸散去，未發生暴力脫序。

中央社報導，南韓「NEWS 1通訊社」昨天刊出外交部長吳釗燮專訪，他表示中共總書記習近平第三任期，首要之務是對內鞏固勢力、消聲異己，將增大武力犯台威脅，但台灣不會屈服。

吳釗燮警告，台灣尤需慎防中國領導人在面臨經濟衰退、高失業率、動輒封城等內政問題引發民怨時，轉而以對外動武方式轉移注意力，以維繫其政權合法性。習近平也可能為求歷史定位，追求所謂「統一」大業，發起實際上是侵略台灣的戰爭。

吳釗燮表示，台灣一貫立場是「維持現狀」，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國從沒有一天統治過台灣，這是長期存在現狀，也是國際社會普遍認同的現實。

吳釗燮特別引用蔡英文總統雙十國慶演說內容，重申台灣願在理性、平等及相互尊重下，與北京當局尋求雙方可接受維持台海和平穩定的方式。

蔡英文 習近平 中華民國

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