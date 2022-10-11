台積電超車三星 榮登Q3全球半導體市場龍頭 Q4料將蟬聯

由於下游市況疲軟衝擊三星、英特爾主要業務營收，台積電第3季半導體營收反超南韓三星電子，躍居全球半導體龍頭。 （歐新社）

最新數據顯示，台積電 第3季營收 反超南韓 三星電子，躍居全球半導體龍頭，而上季全球半導體委外封測代工廠（OSAT）前十強排行榜中，台廠日月光摘冠，中國、美國的業者均上榜，獨不見南韓企業。

韓媒BusinessKorea報導，台積電上季營收較去年同期激增48％，達到新台幣6,131億元（約192.5億美元）。三星電子上周公布上季財報初估值時，並未公布半導體的業績，但市場推估應該有24兆~25兆韓元業績。預定27日盤後公布上季財報的英特爾，市場預測其半導體營收為21兆韓元。

過往一直是三星及英特爾爭奪全球半導體營收一哥地位，前者旗艦產品是記憶體晶片，而後者主攻個人電腦（PC）處理器。然而，下游行業（例如PC和智慧手機）需求疲軟，已衝擊這兩家公司的業績，而台積電主要業務晶圓代工，需求依舊暢旺，致使台積電揚眉吐氣。

鑒於動態隨機存取記憶體（DRAM）晶片價格加速下滑，台積電Q4料將蟬聯全球晶片業龍頭寶座。Trendforce的數據顯示，第3季DRAM價格下滑10~15％，預計第4季將再跌13~18％，儲存型快閃記憶體（NAND flash）本季估跌15~20％。

另一項數據顯示，全球半導體業前三大OSAT公司，分別為台灣的日月光、美國的艾克爾（Amkor）及中國的長電科技。

分析師表示，台灣封測代工業的競爭力，在全球最大晶圓廠台積電的崛起中發揮了重要作用。台積電透過與世界一流的台灣OSAT廠——日月光（排名全球第一）、矽品（全球第四）和力成（全球第五）——合作，在封測領域與對手拉開差距。

韓企在前十強排行榜中缺席，僅四家南韓業者擠進全球前25名，甚至所有南韓封測代工廠的市占加總，都不及力成的市占率。

BusinessKorea報導指出，台廠掌控全球封測代工業的52％產能，其中日月光扮演著讓台灣半導體生態系統更完整的要角，該系統包括台積電與聯發科。