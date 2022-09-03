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新聞評論／蔡政府請客 逼華航埋單1400億

聯合報社論

近期美國政治人物訪台絡繹於途，政府宣傳稱美台關係如何緊密，是「價值同盟」堅若磐石的證明。但眾院議長裴洛西訪台，引發台海第四次危機，在共機侵擾下，台海中線一夕消失。更嚴重的是，4月訪台的美參議員葛理漢曾要求台灣採購波音787飛機，當時政府還矢口否認；誰料最近消息傳出，華航召開臨時董事會通過採購24架波音飛機，總計達1400億元（台幣，下同，約45.7億美元）。台灣為這些表面的國際「友好」，付出的代價何其驚人！

裴洛西訪台引發海峽變色，至今驚擾未定。她在行程中夾帶其子同行，被質疑另有商業目的，至今疑雲未清。台灣當然應展開雙臂歡迎友台人士到訪，但在光鮮的外交儀式下，究竟背後附帶多少無法端上枱面的軍事或商業交易，則是台灣民眾必須保持警醒的事。華航的主力機隊是「空中巴士」，如今卻因美國議員來訪，被迫需花大錢採購美國的波音客機，正是外交壓迫商業的結果，也是蔡政府干擾企業經營的不負責表現。

南卡羅萊納州議員葛理漢一行人4月中旬來台，在會見蔡總統時，當面要求她購買24架在其選區南卡製造的波音787飛機。當時，總統府口譯人員刻意漏譯這段發言，事後府方新聞稿也略過不表，顯示府方有意隱瞞。然而，府院事後卻私下向華航追問購機進度。本報發現葛理漢推銷波音之發言，披露之後，總統府竟指此報導「其心可議」，國安局長陳明通更大扣紅帽，說他懷疑這是一場「認知作戰」。外交部長吳釗燮則稱，他自己沒聽清楚，相信翻譯人員更沒聽清楚。

四個月過去，華航最近召開臨時董事會，宣布購買16架波音787，外加8架「選擇權」。其總數，不多不少，恰好是葛理漢所要求的24架。此事，有一種可能是：蔡政府在葛理漢一行訪台之前，已向對方作過購買波音的承諾。另一種可能是：這是一場「外交綁商業」的交易，須俟葛理漢等一行所謂重量級「跨黨派議員」訪台後，再由台方付帳，當成「後謝」。問題是，政府「請客」，卻逼迫華航「付帳」，購買不符合它需要的飛機，這究竟是慷慨了誰？

無論如何，蔡政府不過接待幾名美國議員，台灣就要支付1400億元的貨款，這代價未免太高了。何況，根據電訊報導，波音787因結構性缺陷，一年前已暫時停止出貨，至今累積了上百架庫存。一直到上月，美國聯邦航空總署（FAA）才同意放行，准許它出貨交機。在安全前景未明下，蔡政府卻逼著華航購買波音787，又把台灣人的安全放在哪裡？

華航的機隊要不要多元化，由原來以空巴為主力的架構，修正為以波音機隊為輔，原應交由專業判斷決策。其原則，至少要符合華航本身的經營利益及管理便利；此外，更要考慮「旅客安全至上」的原則。然而，當蔡政府用外交思維介入此事，一切全都變調，安全及商業考量全被踩在腳下，唯有政府的「外交面子」才是最高指導。試想，當一名美國議員在總統府向蔡英文當面下指導棋，要求她買這買那，甚至直接開出貨品數量。而蔡英文則忙不迭地遵從，把她的壓力轉給交通部及華航去承受；這樣的景象，人們有看到任何台灣的「國家尊嚴」嗎？

裴洛西訪台，台灣付出了台海中線消失及解放軍飛彈圍島的代價，至今騷擾未歇。葛理漢來訪，台灣付出了1400億的代價，並賭上華航旅客的安全。外交大氣球下，藏著蔡政府不告訴你的風險，代價竟如此高昂。

葛理漢 裴洛西 南卡

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