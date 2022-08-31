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華航埋單 台美「堅若磐石」代價不小

記者 侯俐安
華航30日召開董事會臨時會，通過訂購16架波音787-9客機，將於2025年開始交付。（記者黃仲明／攝影）
華航30日召開董事會臨時會，通過訂購16架波音787-9客機，將於2025年開始交付。（記者黃仲明／攝影）

華航早在2018年就「被政治推銷」購買波音客機；今年4月15日，美國參議員葛理漢訪台時，一份「被消音」的總統府新聞稿，經本報系聯合報獨家報導後，引發蔡政府惱羞成怒直指是「認知作戰」。如今華航購機案塵埃落定，架數與葛理漢喊出的24架一樣，證實蔡政府當時的欲蓋彌彰。

無獨有偶，外媒也披露美國政府最快可能在9月宣布新一波對台軍售。蔡政府近年大肆宣傳台美關係「堅若磐石」，代價是台灣無論軍用民用都得埋單。

2018年8月，時任美國國務院亞太事務代理副助卿石露蕊在華府智庫「戰略暨國際研究中心」召開閉門會議，與台灣官員、智庫學者等人討論美台非官方關係。

據轉述，談到華航採購新機計畫時，石露蕊當著台灣官員的面說，希望台灣能做出「正確的事」。美方希望華航能向波音採購，而非空中巴士，當時估計採購案能為美國維持超過一萬個工作機會，並減少雙邊貿易逆差。

美方認為台美關係佳，得知華航考慮購買空中巴士時曾向我方抱怨，不解為何台灣選擇歐洲企業。不過，當年華航採購空中巴士，也曾傳出有外交等其他考量。

據了解，華航當年雖有啟動評估購買波音客機案，但波音787卻在2020年9月被曝光存在生產缺陷，美國聯邦航空管理局還要求暫停交付；後續又爆發疫情。華航在疫情前後對購機評估出現差距，此時波音公司虧損卻開始攀升。

波音787累積大量庫存，也增加當地議員壓力。今年4月15日，蔡總統接見美參眾議員訪團時，葛理漢當面說，希望進一步強化與台灣經濟關係，「我們希望您購買（波音）787（在南卡羅萊納州製造）」。

來源：聯合新聞網

葛理漢離台後，華航收到府院高層「關心」購機進度。本報系追查發現，當時在總統府內，葛理漢希望台灣購買波音787的發言，總統府網站提供的中文逐字稿、新聞稿卻不見這段文字，形同「被消音」。本報系獨家報導後，國安局長陳明通、外交部長吳釗燮、立委王定宇稱是「認知作戰」，後來被問起關於波音翻譯「被消失」，在場的吳釗燮竟答他「也聽不清楚」。

此案沉寂數月，近月美國訪團接連訪台，仍有議員表達對購機案的「關心」。華航內部開始有資深機師被「低調」詢問赴美受訓意願，讓華航購買波音787定案消息不脛而走，直到30日華航宣布將購買16架波音787並保留8架選擇權，購機總數與葛理漢喊出的24架如出一轍，形同對美方要求「全數埋單」。

葛理漢 疫情 國務院

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