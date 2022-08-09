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台灣光靠台積電不夠 智庫：需有「金融漢光演習」

記者巫其倫／台北9日電
中研院8日舉行記者會公布「台灣貨幣金融改革政策建議書」，院士王平提出央行（圖）貨幣政策面臨的三挑戰 ，也呼應「金融漢光演習」的主張，建立風險管理機制。（記者葉信菉／攝影）
中研院8日舉行記者會公布「台灣貨幣金融改革政策建議書」，院士王平提出央行（圖）貨幣政策面臨的三挑戰 ，也呼應「金融漢光演習」的主張，建立風險管理機制。（記者葉信菉／攝影）

中國大陸軍演恐成常態化，加深台海緊張局勢，台灣智庫提出「金融漢光演習」構想，中研院院士王平昨天表示，金融業一定要有漢光演習，且若金融產業與世界有更廣泛連結，對台灣都是一種保護，光靠「護國神山」台積電不夠，金融市場可以扮演更重要角色。

台海危機持續升溫，牽動金融市場敏感神經，台灣金融研訓院長黃崇哲等人都主張必要進行應對金融戰爭的沙盤兵推，由財經部會及國安部門合作操演，包括金流壓力測試等「金融漢光演習」。

中研院昨針對台灣貨幣金融政策提出建議，媒體聚焦台海緊張對國內經濟衝擊。王平說，台海風險升溫對台灣產業影響絕對很大，從美中貿易戰開始，一直到俄烏戰爭，其實不難想像台海危機發生，但「沒想到會這麼快」。

王平表示，就政策而言有兩大重點，第一是政策要有前瞻性、完整架構，在面對任何風險下都要思考如何應對，提出完整評估的前瞻指引，例如針對各種風險，應該如何思考因應等；第二，除了半導體供應鏈之外，金融也是非常重要一環，儘管金融沒有生產鏈問題，但安全性更加重要，台海緊張帶來衝擊，金融業要提前進行完整的風險評估。

台海緊張對於台灣產業影響很大，王平說，台灣金融業一定要有「漢光演習」，畢竟金融業是資金流動，可觀察重大國際事件變化時，當中是否有奇怪的資金正在進出台灣，以及觀察部分金融機構可能無法持續運作，這部分也要有制度化機制，建立完整風險管理機制。

王平指出，可參考新加坡的亞洲美元市場模式，成立境外金融中心，開放國際金融機構進入境外市場，「境外金融中心若能建立將會非常重要」，只要金融產業和世界連結愈廣泛，對台灣都是一種保護，台灣光靠護國神山台積電不夠，可發展軟體服務，金融市場可望扮演更重要的角色。

中研院8日舉行記者會公布「台灣貨幣金融改革政策建議書」，院士王平（圖）提出央行貨...
中研院8日舉行記者會公布「台灣貨幣金融改革政策建議書」，院士王平（圖）提出央行貨幣政策面臨的三挑戰，也呼應「金融漢光演習」的主張，建立風險管理機制。（記者黃義書／攝影）

台積電 新加坡 供應鏈

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