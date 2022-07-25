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國軍漢光登場 神祕機動飛彈部隊亮相 軍事迷喊過癮

記者尤聰光／台東25日電
這支國軍神祕的機動飛彈部隊，車輛都覆蓋偽裝迷彩布，軍事迷很難看出是何種飛彈，且車輛外觀顏色和型式，和去年出現知本地區的海鋒大隊有所不同。(記者尤聰光／攝影)
這支國軍神祕的機動飛彈部隊，車輛都覆蓋偽裝迷彩布，軍事迷很難看出是何種飛彈，且車輛外觀顏色和型式，和去年出現知本地區的海鋒大隊有所不同。(記者尤聰光／攝影)

國軍漢光38號實兵演習今天登場，空軍IDF經國號、F-16V戰力保存轉場飛抵台東志航基地，一艘海軍船艦也出現富岡外海，另神祕飛彈部隊穿梭中華大橋，不少守候已久的軍事迷直呼過癮。

今天早上6點30分，模擬西部基地遭導彈襲擊，空軍IDF經國號及F-16V戰鬥機分別有6個架次，從台中、嘉義陸續轉場降落台東志航基地，戰機掛滿武器，降落後直接進入基地洞庫戰力保存。

而原定屏東基地起飛轉場台東志航基地的P-3C反潛機、 E-2K空中預警機，則未出現，而是C-130E大力士天干機，飛抵志航基地。另富岡外海，也出現一艘海軍測量艦，朝東南方航行。

國軍一支神祕的機動飛彈部隊，在憲兵護衛下，出現在台東中華大橋，沿省道台11線發往...
國軍一支神祕的機動飛彈部隊，在憲兵護衛下，出現在台東中華大橋，沿省道台11線發往北部成功鎮方向行駛轉移陣地。記者尤聰光／攝影

不過，最令人側目的是一支神祕的機動飛彈部隊，在憲兵護衛下，開往中華大橋底下，模擬共軍轟炸，以大橋作遮蔽掩護，隨後接獲指令出發，沿省道台11線發往北部成功鎮方向行駛轉移陣地。

由於車輛都覆蓋偽裝迷彩布，軍事迷很難看出是何種飛彈，且車輛外觀顏色和型式和去年出現知本地區的海鋒大隊有所不同。但軍事迷能一次看到陸海空各式裝備出現，都直呼過癮，賺到了。

據了解，國軍漢光38號實兵演習今天登場，台東地區除今天空軍實施戰力保存外，28日第二作戰區將進行反擊作戰，陸軍台東地區指揮部（太平營區）則派出戰甲車機動前往知本海灘反擊。

國軍漢光38號實兵演習25日登場，空軍IDF經國號、F-16V實施戰力保存轉場飛...
國軍漢光38號實兵演習25日登場，空軍IDF經國號、F-16V實施戰力保存轉場飛抵台東志航基地。(記者尤聰光／攝影)

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